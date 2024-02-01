На Чукотке в марте откроют региональную переправу до главного аэропорта

Окружная столица региона отрезана от поселка Угольные Копи, где расположен авиаузел

ТАСС, 1 февраля. Региональную переправу через Анадырский лиман из окружной столицы Чукотки до главного аэропорта полуострова им. Рытхэу откроют в марте, сообщили ТАСС в окружном департаменте промышленности.

Окружная столица Чукотки отрезана от поселка Угольные Копи, где расположен главный аэропорт Чукотки, водами Анадырского лимана. Зимой жители округа добираются до этого населенного пункта по ледовой переправе, которая обычно открывается в феврале, летом и в межсезонье - на баржах и глиссерах.

"К обустройству региональной переправы через Анадырский лиман до 8-го причала дорожники только приступили. Согласно плану открытие дорог запланировано на 1 марта 2024 года", - сообщили в профильном департаменте.

Там уточнили, что 1 февраля, после проведения комиссии по приемке сезонной дороги, была открыта федеральная ледовая переправа через лиман от 7-го причала до закрытого поселка Шахтерский. В настоящее время толщина льда 80 см, протяженность двух полос 7,5 км в сторону Шахтерского и 7,7 км в сторону Анадыря. По ней уже открыто движение для автотранспорта.

Ранее в окружном правительстве ТАСС сообщали, что в 2023 году было принято решение о закупке пяти аэролодок для передвижения через Анадырский лиман в межсезонье, однако, такая техника не может эксплуатироваться в постоянном режиме из-за технических особенностей. Власти региона обратились в федеральное правительство с просьбой рассмотреть возможность инженерно-технического сооружения через воды лимана.