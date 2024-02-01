В Ленобласти впервые пройдет главный старт Всероссийской массовой гонки "Лыжня России"

В нем примут участие порядка 4 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Ленинградская область впервые примет центральный федеральный старт Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России". Порядка 4 тыс. человек, среди которых будут как любители, так и профессиональные спортсмены, соберутся 10 февраля 2024 года на автодроме "Игора драйв", рассказал на пресс-конференции в ТАСС первый заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Андрей Хорт.

"10 февраля на территории автодрома "Игора драйв" в Ленинградской области состоится открытое Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России". Мы ожидаем там порядка 4 тыс. участников - опыт показал, что это оптимальное число для того, чтобы все смогли с комфортом насладиться гонкой. Мы проводим эти соревнования на "Игоре Драйв" уже в третий раз, но впервые принимаем центральный федеральный старт - я не помню, чтобы такой старт до этого проводился на территории Ленинградской области или Санкт-Петербурга", - рассказал Хорт.

Он также отметил, что помимо центрального старта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области пройдут еще и свои локальные старты, в которых, среди прочего, смогут принять участие даже самые маленькие поклонники лыжного спорта. Так в одном из районов Санкт-Петербурга будет специальная дистанция для детей - всего 500 метров. Всего локальные старты пройдут в 18 районах города - в общей сложности на них ожидает порядка 16 тыс. участников. При этом Андрей Хорт подчеркнул, что очень многое будет зависеть от погодных условий, но даже они не смогут сорвать проведение центрального старта.

"В 2020 году центральный старт "Лыжни России" пришлось отменять - снега не было. Для нас это важный вопрос, мы держим его на контроле. Трасса на "Игоре драйв" готовится заблаговременно <...> На сегодняшний день, несмотря на то, что на улице уже плюсовая температура, специалисты, эксперты и техники, которые готовят трассу, говорят, что к 10-му числу снежный покров будет сохранен", - заверил Хорт.

В этом году "Лыжная России" будет посвящена 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Первый забег пройдет среди учащихся спортшкол, а также ветеранов спорта, второй будет массовым. По традиции, вне зависимости от результатов, каждый, кто пройдет дистанцию целиком, получит специальную медаль. Еще одним подарком для всех станут фирменные лыжные шапочки

"Лыжня России" - самое массовое спортивное мероприятие в России, которое проводится с 1982 года. Оно проходит под эгидой Министерства спорта РФ. В этом году в "Лыжне России" принимают участие все регионы с пригодными климатическими условиями. Так, например, на территории СЗФО только в Калининградской области лыжные гонки решили не проводить ввиду недостатка снега.