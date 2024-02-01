В Калининградской области выделили 1,66 га под создание питомника для восстановления лесов

Участок расположен на территории гослесфонда Полесского района области

КАЛИНИНГРАД, 1 февраля. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии Калининградской области передало в бессрочное пользование природному парку "Виштынецкий" 1,66 га земли для создания питомника, в котором будут выращиваться саженцы для восстановления лесов в регионе. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Участок расположен на территории гослесфонда Полесского района области. "В питомнике сотрудники будут выращивать характерные для Калининградских лесов деревья - ель европейскую, дуб и сосну обыкновенную. Ежегодный максимальный объем выращенного посадочного материала составит более 100 тыс. саженцев, которые будут пополнять леса нашего края", - говорится в сообщении.

Сотрудники парка прошли обучение и сертификацию по выращиванию посадочного материала из семян лесных культур. Первая посадка стартует этой весной, после завершения работ по планированию участка.

Учреждение уже закупило специальное техническое оборудование для деятельности лесного питомника: культиватор, шишкосушилку и трактор.