Создание ОЭЗ в городах Кавминвод обсудили на конференции в пресс-центре ТАСС в Ставрополе

В обсуждении приняли участие министр экономического развития региона Денис Полюбин и заместитель директора ГУП СК "Корпорация развития Ставропольского края" Олег Колесников

ТАСС, 2 февраля. В пресс-центре ТАСС 2 февраля в городе Ставрополе прошла пресс-конференция, посвященная созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в Ставропольском крае. Мероприятие провели ТАСС и информационное агентство "Победа26" на базе Ставропольского государственного аграрного университета.

В обсуждении приняли участие министр экономического развития региона Денис Полюбин и заместитель директора ГУП СК "Корпорация развития Ставропольского края" Олег Колесников.

Первым выступил глава ставропольского минэкономразвития. Денис Полюбин рассказал, что правительством края сейчас ведется работа по подготовке заявки на создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа в трех городах Кавминвод. Проект планируют реализовать в Железноводске (инвестплощадка "Развалка"), Ессентуках (инвестплощадка "Капельная балка") и Лермонтове (инвестплощадка "Бештау").

Площадь "Развалки" в Железноводске составит 120 га, "Капельной балки" - 53 га, а "Бештау" - 104 га.

Общая площадь особой экономической зоны составит 277 га. По предварительным данным, объем затрат на создание внешней инженерной и транспортной инфраструктуры ОЭЗ из всех источников составит 5,5 млрд. рублей.

"Каждого туриста мы рассматриваем, как потенциального инвестора, потому что он вкладывает деньги, когда посещает наш регион. Территория КМВ уникальна, поэтому мы планируем ее развивать", - сказал Денис Полюбин.

Глава минэкономразвития Ставрополья добавил, что в планах создания особой экономической зоны рассматривается и Кисловодск. Однако для реализации проекта потребуется дополнительное время на подключение инвестплощадки к инженерным сетям и строительство необходимой инфраструктуры.

«На развитие инвестплощадки в Кисловодске потребуется около 10 млрд рублей, сумма большая, поэтому мы нуждаемся в федеральных средствах», - пояснил Полюбин.

Заместитель директора "Корпорации развития Ставропольского края" Олег Колесников рассказал, что его компания оказывает поддержку инвесторам, в том числе в создании сопроводительной документации для реализации инвестпроектов.

"Уже подписано 12 соглашений о создании особой экономической зоны в городах Кавминвод", - сказал Олег Колесников.

Денис Полюбин уточнил, что большая часть документов о создании ОЭЗ на Кавминводах уже готова. Это позволит направить заявку в Минэкономразвития России во втором квартале 2024 года.