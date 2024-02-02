В Архангельске представили книгу о спецпереселенцах на Русский север

Работа над изданием велась семь лет

АРХАНГЕЛЬСК, 2 февраля. /ТАСС/. Книгу "Излом" о спецпереселенцах на Русский север в 1920-1960-е годы представили в Архангельске. Как рассказала ТАСС автор-составитель, старший научный сотрудник отдела изучения и интерпретации историко-культурного наследия Кенозерского национального парка Яна Харитонова, работа над изданием велась семь лет, книга впервые освещает историю формирования спецпоселений на Онежском полуострове.

"Книга называется "Излом. Книга памяти спецпереселенцев Онежского полуострова". И повествует она о людях, которые были высланы с конца 1920-х годов и проживали до начала 1960-х в спецпоселках на территории Онежского полуострова, - сказала Харитонова. - Люди разные, люди раскулаченные, в первую очередь из южных районов страны. Отбывали ссылку на Онежском полуострове белорусы, поволжские немцы, крымские немцы, крымские татары, поволжские татары, таджики, киргизы, то есть очень широкий такой спектр национальностей".

На полуострове было создано шесть спецпоселений: Кега, Лопатка, Конюхово, Кислуха, Сосновка, поселка на острове Жижгин, также поселок Заяцкий при Унском лесозаводе тоже был практически спецпоселением. В первую очередь это были сельскохозяйственные артели, затем колхозы. Из поселков Кислуха и Сосновка людей направляли на Унский лесозавод, где они работали наряду с вольнонаемными и гражданскими. Кега, Лопатка и поселок на острове Жижгин специализировались на добыче и переработке водорослей для производства агар-агара.

В книге рассказано, как в СССР сформировалась система спецпоселений, и почему людей отправляли жить на Онежский полуостров, как они адаптировались к новым условиям, выстраивали взаимоотношения с местными жителями и комендантами поселков.

Создатели книги провели большое количество экспедиций как на полуостров, так и в другие регионы страны. "Потомков спецпоселенцев здесь много. Но мало осталось тех, кто это помнит. Люди уже все в возрасте, к сожалению, уходят уже из жизни, - отметила собеседница агентства. - Нам удалось выявить около 1 370 имен, но это, полагаю, неполный список, не все люди". В книге представлена составленная авторами карта спецпоселений, около 80 фотографий, собранных в ходе экспедиций, и воспоминания спецпереселенцев.

Будущая экспозиция

Многие из потомков спецпереселенцев вернулись на родину своих родителей, например, в Белоруссию и Украину. Авторы книги ездили, в частности в Минск, где удалось собрать большое количество информации, а также фотографий. "Из Минска мы также привезли два предмета, которые были сделаны в 1932 году в одном из спецпоселков на территории Онежского полуострова. Это табуретка 1932 года и солонка деревянная", - сказала Харитонова.

Они будут представлены в экспозиции в визит-центре парка в деревне Луда, который создается. "Луда у нас планируется как ворота, вход в нацпарк "Онежское Поморье. Поэтому для того, чтобы туристы могли познакомиться с тем, что они в дальнейшем увидят и в Лопшеньге, и в Яреньге, и в Летней Золотице, вот там будет обо всем, в том числе и об этой странице истории", - добавила она.

О национальном парке

Национальный парк "Онежское Поморье" создан в 2013 году. Парк находится на Онежском полуострове, он окружен Онежским и Двинским заливами Белого моря, создан для сохранения нетронутых старовозрастных массивов северной тайги и сохранения традиционного образа жизни Беломорья. В 2016 году включен в состав национального парка "Кенозерский".