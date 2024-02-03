В КБР пройдет всероссийская олимпиада школьников по экологии

Это стало возможным благодаря участию региона в проекте по созданию в стране детских домов отдыха

НАЛЬЧИК, 3 февраля. /ТАСС/. Всероссийская олимпиада школьников по экологии пройдет в Кабардино-Балкарии (КБР) в апреле во вновь построенном лагере для одаренных детей. Это стало возможным благодаря участию региона в проекте по созданию в стране детских домов отдыха, сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства КБР.

Глава республики Казбек Коков ознакомился с ходом строительства школьного лагеря на базе регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки "Антарес". В настоящее время по технологии быстровозводимых конструкций там построены два спальных корпуса на 100 мест. Площадь школьного лагеря составляет 1,7 га.

"Благодаря реализации этого проекта возможности регионального центра выявления и поддержки одаренных детей возрастают. В апреле "Антарес" станет площадкой для проведения заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии. В нем примут участие ребята со всех регионов России", - говорится в сообщении.

Средства на строительство подобных объектов были выделены регионам правительством РФ в 2023 г. по федеральному проекту "Создание условий для обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" госпрограммы РФ "Развитие образования". Отмечается, что КБР в результате конкурсного отбора попала в число субъектов, которым предоставлены субсидии. На эти цели регион получил более 57 млн руб., софинансирование из республиканского бюджета составило порядка 3 млн. "Дополнительно из регионального бюджета по поручению главы республики было выделено 20 млн на благоустройство территории центра "Антарес", сооружение малых архитектурных форм и оснащение жилых корпусов",- пояснили в пресс-службе.

Об "Антаресе"

Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки в Кабардино-Балкарской Республике "Антарес" был открыт в Нальчике в 2019 году по федеральному проекту "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование". Он является одним из центров, действующих по модели образовательного центра "Сириус". "Антарес" - структурное подразделение детской академии творчества "Солнечный город" Минпросвещения КБР. Он проводит профильные образовательные смены по трем направлениям: наука, спорт, искусство. "Антарес" расположен в курортной зоне Нальчика - Долинске, и в новом лагере ребята будут не только участвовать в образовательных и исследовательских проектах, но и укреплять здоровье, отдыхать. Намерены и дальше работать над созданием объектов для отдыха и оздоровления школьников", - пояснил Коков.