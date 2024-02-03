В Архангельской области стартовала молодежная патриотическая акция "Полярный десант"

Среди участников - добровольцы из Архангельской, Псковской, Калининградской, Санкт-Петербурга и ЛНР

АРХАНГЕЛЬСК, 3 февраля. /ТАСС/. Молодежная патриотическая акция "Полярный десант" стартовала в Архангельской области, волонтеры будут помогать жителям более 40 населенных пунктов региона, написал в Telegram-канале губернатор Александр Цыбульский.

Среди участников - добровольцы из Архангельской, Псковской, Калининградской, Санкт-Петербурга и ЛНР.

"Около 200 добровольцев в составе девяти отрядов посетят более 40 населенных пунктов Архангельской области. В течение недели "полярники" окажут трудовую помощь жителям, которые в ней нуждаются, проведут интерактивные и познавательные занятия для молодежи, спортивные состязания и творческие концерты. Одним из важнейших пунктов программы станет помощь семьям военнослужащих", - сообщил Цыбульский.

"Полярный десант" будет работать в Пинежском, Мезенском, Каргопольском, Няндомском, Плесецком, Верхнетоемском, Холмогорском округах, в Вельском и Онежском районах. Информацию о тех, кому требуется помощь, добровольцы получают от администраций муниципальных образований, ветеранских организаций, а также в государственном фонде "Защитники Отечества".

Одним из ключевых направлений акции является оказание трудовой помощи ветеранам войны и труда, пенсионерам, людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Одним из важных пунктов программы станет оказание помощи семьям военнослужащих и мобилизованных.

В районах пройдут спортивные состязания между местной молодежью и участниками отрядов, также старты для младших классов. Акция завершится 10 февраля.