Модернизация сети водоснабжения в Ставропольском крае в 2024 году

8 февраля (четверг) в 11:00

В пресс-центре ТАСС (г. Ставрополь) состоится пресс-конференция, посвященная модернизации объектов водоснабжения в Ставропольском крае в 2024 году.

О деталях модернизации, сроках и планах работ, использовании средств Фонда национального благосостояния для обновления сетей, а также о реализации федеральной программы "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда" в Ставропольском крае расскажет министр жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Александр Рябикин.

В 2024 году в Ставропольском крае планируется привести в порядок 37 объектов системы водоснабжения, в том числе с использованием средств из Фонда национального благосостояния. На 12 объектах уже приступили к работе или начнут ее в ближайшее время.

Пресс-конференция проводится ТАСС совместно с информационным агентством "Победа26" в очном формате. Вход только для представителей СМИ по предварительной аккредитации при наличии паспорта и редакционного удостоверения.

Трансляция будет доступна в группе Пресс-центра ТАСС в ВКонтакте и YouTube-канале ИА "Победа26"

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