На Урале пройдет гастрофестиваль "Переборщи"

Его посвятили уральскому писателю Павлу Бажову

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Организаторы гастрофестиваля "Переборщи", который пройдет 10 февраля в Сысерти под Екатеринбургом, посвятили его уральскому писателю Павлу Бажову. Шеф-повара представят гостям свои вариации блюд на тему сказов писателя, сообщил ТАСС PR-специалист управляющей компании туркластерами Свердловской области Влад Бородин.

27 января исполнилось 145 лет со дня рождения Бажова.

"Большинство рецептов шефских супов будут посвящены фантазиям на тему бажовских сказов, ведь это год 145-летия со дня рождения знаменитого уральского писателя. Открывать первый день гастрошоу будет приглашенный шеф из ресторана "Шави Ломи" Михаил Аракелов и заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Вместе они приготовят уральский горный борщ", - рассказал Бородин.

Фестиваль продлится до 17 марта - каждые выходные гостей будут ждать экскурсии и мастер-классы, гастрономические шоу с шеф-поварами уральской аутентичной кухни, политиками, спортсменами и другими интересными людьми. "По оценкам экспертов, развитие гастрономического туризма способствует увеличению туристического потока на 15-20% и стимулирует экономический рост в регионе. <…> Сысерть стала центром притяжения для аудитории всех возрастов, социального положения и географической принадлежности, потому что появилась возможность ярко провести выходной и попробовать уникальные блюда ресторанного уровня от именитых шеф-поваров", - отметил гендиректор управляющей компании Леонид Гункевич.

Ранее власти региона сообщали, что проект создания туристско-рекреационного кластера "Большая Сысерть" предполагает преображение исторического центра Сысерти, переформатирование старого городского завода в образовательный и культурный центр и формирование качественно новой инфраструктуры для жителей городского округа и туристов. В январе на набережной Сысертского пруда был создан гастропорт.

Павел Бажов - русский, советский писатель, фольклорист, впервые выполнил литературную обработку уральских сказов. Родился в 1879 году в Сысерти (Свердловская область) в семье горного мастера, окончил Екатеринбургское духовное училище и Пермскую духовную семинарию, первая книга "Уральские были" вышла в 1924 году, первое издание ставшей впоследствии знаменитой "Малахитовой шкатулки" было опубликовано в 1938 году.