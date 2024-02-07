В Тобольске открылась выставка, посвященная 190-летию Дмитрия Менделеева

В экспозиции представлены фотографии города, сделанные ученым во время поездки по Уралу в конце XIX века

ТЮМЕНЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Выставочный проект, посвященный 190-летию ученого Дмитрия Менделеева, открылся на территории Тобольского кремля. В экспозиции представлены фотографии Тобольска, сделанные ученым во время поездки по Уралу в конце XIX века, а также книги с его дарственными надписями. Об этом сообщила ТАСС главный специалист по экскурсионному обслуживанию в Тюменской области, один из авторов туристического маршрута "Менделеевский экспресс" в Тобольске Яна Абдуллина.

"К юбилею Дмитрия Менделеева в Музее уникальных книг и редких изданий подготовлен выставочный проект "Завет Менделеева". Выставочный проект состоит из нескольких разделов, в первом полностью представлена научная деятельность Дмитрия Ивановича, более 430 фундаментальных работ по общей органической, физической химии, физике, метрологии, воздухоплаванию и различным отраслям науки. На выставке будет представлено издание "Уральская железная промышленность в 1899 году", 17-я глава полностью посвящена Тобольску, здесь присутствуют фотографии Дмитрия Ивановича Менделеева", - сказала она.

Центральное место на выставке занимают два издания с дарственными надписями Дмитрия Менделеева - это "Основы фабрично-заводской промышленности" 1897 года, где он выступал редактором издания, эта книга была подарена представителю династии тобольских промышленников Сыромятниковых. Второе издание с автографом - это "Толковый тариф, или Исследование о развитии промышленности России в связи с ее общим таможенным тарифом 1891 года". Также на выставке представлены разные увлечения ученого, такие как создание долговечных красок из природных минералов, сыроварение, изобретение сверхпрочного клея, воздухоплавание, изобретение бездымного пороха и другое.

Выставка "Полиграфический дизайн в изданиях Академии наук XVIII-XIX веков" проходит на территории Тобольского кремля в Музее уникальных книг и редких изданий в здании Больничного корпуса Тобольского тюремного замка. Его интерьер воссоздает вид губернской библиотеки конца XIX - начала XX века.

"Менделеевские дни", посвященные 190-летию со дня рождения Дмитрия Менделеева, проходят на родине ученого в Тобольске 7-8 февраля. В программу фестиваля войдут около 20 мероприятий, среди которых экскурсии по родным местам Менделеева и на крупнейший в стране нефтехимический комплекс "Запсибнефтехим" от компании "Сибур", а также выставки, презентации книг об ученом и лекция о том, как открываются новые элементы периодической системы Менделеева. На протяжении всего фестиваля рестораны и кафе Тобольска будут предлагать любимые блюда ученого и их интерпретации в своем меню.