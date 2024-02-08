В Архангельской области обнаружили редкий речной карбас

Деревянное судно обнаружила экспедиция Товарищества поморского судостроения

АРХАНГЕЛЬСК, 8 февраля. /ТАСС/. Редкую деревянную лодку - речной карбас - обнаружили в деревне Кимжа Мезенского округа Архангельской области. Как рассказал ТАСС директор Северного морского музея Евгений Тенетов, после реставрации карбас станет музейным экспонатом, а по его образцу планируется строить деревянные суда.

"Это речной карбас, обычно карбасом принято называть морские суда, но он сшит по принципу карбасного шитья: кокорная матица, доски внахлест, шпангоуты из веток, - сказал Тенетов. - Таких уже не строят. Мы планируем разместить его в экспозиции, а еще его переводят в чертеж, чтобы по образцу лодки строить".

Карбас - парусно-гребное промысловое и транспортное деревянное судно, распространено с XV века до настоящего времени на Белом и Баренцевом морях. Кокора - нижняя часть ствола хвойного дерева, выкопанная из земли вместе с крупным корнем, использовалась для постройки карбаса, матица - киль деревянного судна.

Карбас обнаружила экспедиция Товарищества поморского судостроения на повети (пристройка к деревенскому дому для хранения сена, инструментов и различной утвари) одного из домов. Как пояснил руководитель клуба "Морские практики" Евгений Шкаруба, участники экспедиции ищут в деревнях деревянные суда, построенные по традиционным технологиям, и изучают их. В наши дни настоящий карбас, сделанный по всем канонам, является большой редкостью.

Карбас из Кимжи длиной семь метров. На верфи в Архангельске сделали 3D-сканирование и цифровую модель карбаса. Сейчас лодку реставрируют, летом ее планируется разметить в уличной экспозиции Северного морского музея. "Он будет под крышей, но, тем не менее, на улице, поэтому его нужно будет обработать специальным составом", - добавил Тенетов.