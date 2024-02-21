От "банана" до Tesla. Как в Судаке создают российские двигатели для маломерных судов

Уютный и самобытный Судак считается одним из самых экологически чистых мест юго-восточного побережья Крыма: с трех сторон он окружен горами с реликтовыми лесами и омывается бухтой протяженностью 2 км. На нее смотрит с горы знаменитая Генуэзская крепость 1317 года постройки. Практически сразу после возвращения Крыма в Россию жизнь приморского городка, где живут 20 тыс. жителей, стала активной, практически светской: в городе открылся арт-кластер "Таврида"

Судаку идет все, что связано с культурой и туризмом. Но именно в его бухте нашли себя также технари и инженеры, группа единомышленников под руководством энтузиаста и романтика Сергея Троицкого. Вместе команда решила создать уникальный и для Крыма, и для страны продукт: электродвигатель для катамаранов и катеров. Идея оказалась прорывной: дешевле иностранных аналогов в десятки раз, двигатель выиграл конкурентную гонку и сейчас устанавливается на российские прогулочные суда.

Канадское наследие

Сергей Троицкий по образованию менеджер-управленец, окончил в свое время Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского (ныне Крымский федеральный университет, КФУ) и сразу с головой ушел в бизнес. Тогда, на стыке XX–XXI веков, Сергей организовал пункт проката водных аттракционов, которые в те годы набирали популярность: катамараны, лодки, гидроциклы. В Крыму в этом бизнесе, говорит Сергей, тогда использовали преимущественно советские суда.

Первые мотолодки были "Казанки", "Прогресс", позднее алюминиевые "Неман-2". "Тогда популярны были еще советские моторы: "Вихрь", "Ветерок", танковые двигатели 3Д6, 3Д12, запчасти на такой мотор были в гараже абсолютно у каждого, они легкие в обслуживании, взаимозаменяемые. Интересно, что запчасти на такие двигатели и до сих пор выпускают, они еще стоят на военной технике, тепловозах и теплоходах. Потом в бухте начали появляться импортные лайнеры", — вспоминает Сергей.

Сергей Троицкий с матрицей для одного из катамаранов © Елена Задворная/ ТАСС

Но с появлением импорта у прокатчиков возникли проблемы: компьютеризированная "начинка" начала выдавать ошибки, с которыми эксплуатация судов стала небезопасной, — в итоге в разы выросло число ремонтов. Чинить старались сами, на месте, как говорится, "на песке". Но для устранения поломок нужны были запчасти, покупать которые приходилось за границей. Например, один из первых импортных гидроциклов BRP, получивших популярность, выпускался в Канаде. Завод в Квебеке за один сезон выпускал по три-четыре линии моторов, которые каждые несколько недель фактически устаревали: запчасти для ремонта из-за рубежа можно было ждать месяцами, и пока длилось ожидание, зачастую случалось, что необходимые запчасти на ту или иную линейку двигателей просто переставали выпускать.

"Ни запчастей, ни сервиса… В разгар курортного сезона мы месяцами ждали простые запчасти: фильтры, редукторы, винты… А техника все это время простаивала. В прокате, да и вообще в любом бизнесе, простой равен краху", — с горечью вспоминает непростые времена Троицкий.

"Банановая республика"

После 2014 года ситуация из-за введенных Евросоюзом санкций и вовсе стала плачевной: иностранным компаниям запретили работать в Крыму, начались колебания курса рубля и прочие неурядицы. Перед Троицким встал вопрос: а будут ли импортные водные аттракционы прибыльны в принципе?

"С ростом цен, дефицитом запчастей, проблемами обслуживания весь маломерный флот в Крыму едва не погиб. Ремонтируя самостоятельно импортные катера, гидроциклы, мы начали понимать, что все они состоят из достаточно простых материалов и компонентов, которые в России полностью доступны. Спустя какое-то время пришло решение производить лодки самим", — рассказывает предприниматель.

В итоге пять лет назад Троицкий вместе с командой единомышленников начал спускать на воду первые легкие суда собственного производства. Свои лодочные электромоторы они начинали изготавливать на базе генераторов ВАЗ-2106, постепенно увеличивая мощность, переделывая на свой лад популярные в маломерном судоходстве Suzuki D. F. 300 и разные модели лодочных моторов Yamaha.

Прототип двигателя на базе генераторов ВАЗ-2106 © Личный архив Сергея Троицкого

В то время, пока весь мир был уверен, что главная "банановая республика" — это Эквадор, на глобусе "появилась" еще одна. Крымский город Судак местные жители сами в шутку окрестили "банановой республикой", смеется бизнесмен: "Здесь отдыхающие могут прокатиться по волнам нашего приветливого Черного моря по живописной Судакской бухте на самых гигантских в мире водных бананах, вмещающих по 60 человек". Буксирами для бананов-гигантов служат катера, которые сделала команда Троицкого.

Со временем крымскими новаторами-судостроителями стали интересоваться прокатчики из других регионов России, стали появляться заказы на изготовление катамаранов и катеров. Постепенно изобретатели из Судака стали чувствовать потребность в выходе на серийное производство. Единомышленники, готовые выпускать отечественные аналоги импортных лодочных моторов, нашлись на заводе в Тольятти, куда и посыпались техзадания из Судака.

Галера "Таврида" © Личный архив Сергея Троицкого

Матрицы для корпусов и сами корпуса для судов Троицкий с командой изготавливает на месте, затем на заводе их доукомплектовывают моторами.

Три года назад построили и спустили на воду 19-метровую галеру "Таврида", которая способна вмещать до 90 пассажиров. ”Судно ходит уже три года, во время штормов не раз были успешно апробированы и система осушения, и блоки плавучести”, — гордится предприниматель. Галера внешне представляет собой аналог древнегреческого гребного судна, но по желанию заказчика оснащается как дизельным, так и бензиновым двигателями или их сочетаниями.

Как тебе такое, Илон Маск?

Команда Сергея Троицкого сейчас насчитывает до 20 человек, численность зависит от сезона. "Летом у нас ребята работают капитанами на море — катают туристов, зимой на производстве — строят катера. Есть два электрика, формовщики, маляры, подсобные рабочие, по необходимости берем дополнительно помощников. Стараются делать все качественно, потому что им и эксплуатировать то, что они построят", — заявляет Троицкий.

Команда Сергея Троицкого © Личный архив Сергея Троицкого

Верфь в Судаке представляет собой ангар, небольшие технические бытовки и прилегающую территорию под открытым небом общей площадью около 1 тыс. кв. м. В год тут выпускают уже около 30 единиц морской техники. Небольшие электрокатамараны оснащают собственными двигателями мощностью до 15 кВт, более крупные — по 200 кВт. Разработки местных изобретателей запатентованы, после постройки суда проходят необходимую апробацию на воде, проверяются на безопасность эксплуатации, регистрируются Государственной инспекцией по маломерным судам — все по букве закона.

Себестоимость изготовления максимально простого катера — около 1,2 млн рублей, отпускная цена около 2 млн рублей. За счет привлекательной ценовой политики суда быстро расходятся по разным уголкам России: Сибирь, Подмосковье, Дагестан. За счет экологичности электромотора их эксплуатируют даже на заповедных территориях. В общей сложности, кроме самого Судака, по водной глади страны уже ходят не меньше 30 крымских катеров и 20 катамаранов.

Импортозамещающее ноу-хау разработчиков из Судака — аналог двигателя Tesla: такого никто среди корабелов делать прежде не пробовал. Инженеры взяли за основу иностранный электродвигатель, изучили его устройство и решили адаптировать под свои суда. В процессе пришлось его перебрать почти полностью. "Выкинули дифференциал, "мозги", в итоге от оригинала остались только ротор, два подшипника да обмотка. Получился компактный российский электромотор мощностью 200 кВт и 300 л. с., себестоимостью порядка 50–100 тыс. рублей. И это в 30 раз дешевле широкопрокатных аналоговых Suzuki D. F. 300, стоимость которых на рынке местами достигает уже 3,5 млн рублей", — презентует Троицкий разработку и недоумевает, откуда у иностранцев берутся заоблачные цены на лодочные моторы — "электромотор сам по себе вещь недорогая".

Электрический двигатель от Tesla © Личный архив Сергея Троицкого

Три первых таких двигателя по техническому заданию крымских судостроителей уже собрали на заводе в Екатеринбурге, с представителями которого разработчики познакомились на международной промышленной выставке "Иннопром" в 2023 году. По ее итогам крымчане получили и свои первые заказы на экспорт: партия катамаранов в ближайшие месяцы отправится контейнерами через порт в Новороссийске в Турцию и Дубай, где будет эксплуатироваться на курортах.

Теория безвозвратности

Кроме ИП, у Троицкого уже несколько лет как свое ООО. Учитывая высокую потребность в оборотных средствах на таком быстрорастущем производстве, Троицкий подмечает, что для участия его команды в международной выставке, которое ощутимо расширило возможности бизнеса, очень кстати пришлись меры господдержки — Южный региональный центр поддержки экспорта в рамках реализации нацпроектов "Международная кооперация и экспорт" и "Малое и среднее предпринимательство" компенсировал 80% затрат. Бизнесмен пользуется и услугами Фонда микрофинансирования предпринимательства Республики Крым, где уже дважды брал под льготные 5% годовые займы на строительство судов.

© Личный архив Сергея Троицкого

По словам Троицкого, импортозамещающие производства сейчас на пике своей популярности, существующие меры господдержки в России позволяют разработчикам мыслить шире, в чем-то даже оправданно рисковать, что неплохо поддерживает технологический прогресс. По его личному убеждению, если сейчас Россия станет полностью независима от импорта в отрасли судостроения, то в будущем услуги импортных производителей вряд ли понадобятся.

"Даже крупным корпорациям войти на рынок той или иной страны непросто. Сейчас они покидают Россию одним росчерком пера. Причем уходят безвозвратно, потому что потом, когда они снова решат открыть свои границы для экспорта, их технологии останутся уже далеко позади наших, российских. Поэтому, как говорится, все, что ни делается, — к лучшему: это дает возможность даже небольшому отечественному производителю выходить на промышленные масштабы”, — считает Троицкий.

Правда, и в России остаются сложности, преимущественно юридические, считает бизнесмен. В законодательстве в области судоходства есть понятие маломерного флота и большого пассажирского, но нет понятия "средних" судов. А в туризме такие суда пользовались бы спросом, уверен он.

© Елена Задворная/ ТАСС

В ближайшей перспективе у его команды планы спустить на воду полностью автономную беседку — электрокатамаран на солнечных батареях. На борту будут установлены мангал, холодильник и все необходимое для отдыха у воды. Также планируется наладить выпуск электрогидроциклов вместе с партнерами из Екатеринбурга. А уже предстоящим летом в Судакской бухте появится первый морской каршеринг с беспилотным управлением. Воспользоваться такой услугой сможет любой желающий: инструктаж займет не более пяти минут, в серийное производство под эти цели запустят суда небольшой мощности, управление которыми не требует специальных документов.

Елена Задворная