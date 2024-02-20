Деревенский детский сад отремонтируют в Липецкой области за счет бюджета региона

Губернатор Игорь Артамонов отметил, что численность детей дошкольного возраста в деревне не снижается

ЛИПЕЦК, 20 февраля. /ТАСС/. Детский сад в деревне Лукьяновка Липецкой области, построенный в 1988 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировавшийся, отремонтируют за счет регионального бюджета. Об этом сообщил журналистам губернатор Игорь Артамонов.

"В здании необходимо менять инженерные сети и кровлю, обновлять фасад и внутренние помещения", - сказал Артамонов по итогам своей встречи с местными жителями.

Он подчеркнул, что численность детей дошкольного возраста в деревне не снижается и сейчас его посещают 49 малышей, в том числе из соседних сел. Кроме того, в Лукьяновке работает крупное сельхозпредприятие, жители обеспечены рабочими местами с хорошей зарплатой, потому молодежь остается здесь жить. "Будем делать, средства выделим из регионального бюджета, у нас есть хорошая практика переделывать старые школы в новые, с садиками хотим так же, особенно в сельской местности", - подчеркнул Артамонов.