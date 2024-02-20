На Северном Кавказе создали ускоряющее регенерацию покрытие имплантатов

В состав наноструктурированной системы вошли макро- и микроэлементы

СТАВРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) создали покрытие имплантатов, которое усиливает эффективность регенерации поврежденных костей. В состав наноструктурированной системы вошли макро- и микроэлементы, сообщили журналистам в пресс-центре вуза.

"В состав разработанного вещества входят незаменимые аминокислоты, которые участвуют в укреплении костей, оказывают положительное влияние на прочность тканей и на приживаемость имплантата в организме, а также наночастицы фосфатов и силикатов эссенциальных макро- и микроэлементов - кальция, магния, цинка, железа, марганца и водорастворимых витаминов. <…> Аналогов такой разработки в России не существуют, другие научные группы проводили исследования лишь некоторых отдельных компонентов", - говорится в сообщении.

Задачей ученых было улучшение приживаемости вживляемых пациентам имплантатов. "Применение таких технологий в области регенеративной медицины способно в несколько раз ускорить процесс выздоровления после хирургических вмешательств и снизить риски отторжения вживляемых элементов. Все исследования носят прикладной характер и производятся в интересах реального сектора экономики макрорегиона", - цитирует пресс-центр ректора вуза Дмитрия Беспалова.

Имплантат с разработанным учеными покрытием способен укрепить мышечные и костные ткани. Исследование выполнено при поддержке Совета по грантам президента Российской Федерации. Ученые подали заявку на патент на изобретение. Заинтересованность в проекте уже выразили несколько клиник, специализирующихся на имплантации зубов.