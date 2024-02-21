В Петербурге утвердили инициативу об ограничении продажи 1,4-бутандиола физлицам

Депутаты предложили внести препарат в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга на пленарном заседании окончательно утвердили проект обращения к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с предложением ограничить продажу 1,4-бутандиола физическим лицам. Инициатива направлена на борьбу с распространением наркотика бутирата, который изготавливается с применением этого химического вещества.

"Просим Вас рассмотреть возможность подготовки проекта постановления правительства Российской Федерации о внесении изменений в пункт 9 Правил в части запрета реализации 1,4-бутандиола физическим лицам, то есть предусмотреть его реализацию только для юридических лиц", - говорится в тексте принятого обращения.

Разработчики документа отмечают, что 1,4-бутандиол используется в промышленном производстве и его возможно приобрести при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Петербургские парламентарии предлагают внести этот препарат в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России, что сделает его доступным только для ограниченного круга предприятий.