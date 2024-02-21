В Астрахани проведут международные спортивные игры студентов из стран Прикаспия

Соревнования состоятся в октябре

АСТРАХАНЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Астрахань в октябре 2024 года примет VII Международные спортивные игры студентов из прикаспийских стран. Соревнования будут проходить в течение пяти дней на разных площадках города, сообщили в Министерстве внешних связей Астраханской области.

"Астрахань будет принимать молодых спортсменов из стран Прикаспия 7-12 октября. Международное спортивное мероприятие проводится в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни". К участию в соревнованиях в личном и командном зачете допускаются студенты из Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что информацию о международных играх озвучил исполнительный директор Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров прикаспийских стран Юрий Пименов на заседании совета ректоров вузов Астрахани. Игры будут проходить в течение пяти дней, соревноваться студенты будут в легкой атлетике, волейболе, футболе, баскетболе, плавании, шахматах, шашках, фиджитал-футболе и фиджитал-баскетболе. Рассматривается также включение в программу смешанных единоборств. К организации и проведению соревнований привлекут волонтеров из числа студентов астраханских вузов.

В эти же дни в Астрахани состоится генеральная ассамблея ассоциации университетов и научно-исследовательских центров прикаспийских стран, которая объединяет более 50 организаций. Министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков, чьи слова приводятся в сообщении, отметил, что "встречи спортсменов укрепляют связи между государствами Каспийского региона, развивают межвузовскую дружбу и повышают интерес к спорту и здоровому образу жизни".

По данным регионального министерства внешних связей, в 2000 году в Астрахани состоялось открытие первой Универсиады прикаспийских государств. В ней участвовало порядка 800 спортсменов из 11 университетов Азербайджана, Ирана, Казахстана и России. Второй раз город принимал эти соревнования в 2007 году. Также в разные годы прикаспийских спортсменов принимали Атырау (Казахстан), Решт (Иран), Баку (Азербайджан) и Махачкала (Россия).