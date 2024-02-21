В Новосибирске власти в 10 раз увеличили объем средств на обеспечение жильем сирот

Число несовершеннолетних, которые ежегодно получают помощь, выросло втрое - до 1,2 тыс.

НОВОСИБИРСК, 21 февраля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области с 2018 года в 10 раз увеличили объем выделяемых средств на обеспечение жильем детей-сирот в регионе - с 420 млн до 4 млрд рублей. Число несовершеннолетних, которые ежегодно получают помощь, выросло втрое - до 1,2 тыс, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2018 году было направлено 420 млн рублей, жильем обеспечен 401 человек. В 2023 году на эти цели направлено более 4 млрд рублей, что позволило обеспечить 1 175 сирот", - привела пресс-служба слова и. о. министра труда и социального развития Новосибирской области Екатерины Москалевой.

По ее словам, решая проблему обеспечения детей-сирот жилыми помещениями в 2021 году, Новосибирская область внедрила новый инструмент - жилищный сертификат на приобретение жилого помещения, которым уже воспользовался 841 человек. Он дает право обладателю приобретать жилье сразу в собственность. Сумма такого сертификата варьируется от 2,5 до 3,1 млн рублей в зависимости от муниципалитета.

Кроме того, в Новосибирской области сироты, которые являются очередниками, но еще не получили жилье, могут оформить компенсацию арендной платы. Размер компенсации - от 5,5 до 16,5 тысячи рублей. В этом году на данную меру социальной поддержки предусмотрено 40 млн рублей.