В Пскове на выставке воссоздали музей археологического общества XIX века

В экспозиции впервые представлены как тысячелетние древности в виде зуба шерстистого носорога и бивня мамонта, так и средневековые экспонаты

ПСКОВ, 21 февраля. /ТАСС/. Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника создали и открыли постоянную выставку, в пространстве которой реконструировали первый в регионе музей Псковского археологического общества XIX века. В частности, в экспозиции впервые представлены как тысячелетние древности в виде зуба шерстистого носорога и бивня мамонта, так и средневековые экспонаты, в том числе документы с автографами Петра I и Екатерины II. Об этом сообщила ТАСС генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

"Сегодня - поистине историческое событие для музейной и культурной жизни Псковской области. Мы открыли выставку о Псковском археологическом обществе, которое существовало в XIX веке и благодаря которому были собраны уникальные артефакты и древности, многих из которых представлены сегодня широкой общественности впервые. Уникальность нашей выставки также заключается и в том, что она реконструирует Псковский музей до революции", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что на выставке впервые представлены все направления собирательской, исследовательской и экспедиционной деятельности псковского музея археологического общества, в руководство которого несколько столетий назад входил в том числе обер-прокурор Святейшего Синода Константин Победоносцев.

"Специально для экспозиции наши сотрудники восстановили винтажные витрины, в том числе уникальную витрину-звонницу под иконы, созданную к всероссийскому археологическому съезду, который был запланирован в Пскове в 1914 году, но был отменен из-за начавшейся Первой мировой войны. Эта уникальная витрина тогда так и не была представлена публике. <...> В числе самых древних [артефактов]: тазовая кость и зуб шерстистого носорога, бивень мамонта, их возраст - 18-12 тыс. лет назад. Кроме того, есть и античные древности: барельеф "Сатир", скифский акинак или меч, а также славянские и финские древности VIII-XII веков", - пояснила Мельникова.

Древние памятники

В экспозиции сотрудники музея создали отдельный раздел, посвященный памятникам письменности, в нем представлены свитки, в их числе - самый древний, датированный 1538 годом. Этот свиток называется "Меновная запись игумена Никольского монастыря с Завеличья с Барнихи Дорофея, данная игумену Петропавловского Сереткина монастыря Амвросию". Еще один артефакт - это жалованная грамота царей и великих князей Иоанна и Петра Алексеевичей псковичу Афанасию Окуневу на вотчину в Псковском уезде, пожалованную за участие в Польской войне.

"Грамота интересна не только как источник по изучению дворянского землевладения, но и образец делопроизводства XVII века, как бесценный и уникальный пример оформления документов такого рода. Кроме того, выставлялись в музее археологического общества и автографы: представлены четыре документа с автографами Петра I, Меншикова, Екатерины II, Павла. А уникальным памятником является рукописный текст пьесы Грибоедова "Горе от ума", здесь представлен макет этого предмета", - уточнила собеседница агентства.

Древние иконы

В экспозиции также представлены и иконы, сюжеты которых соответствуют образам из дореволюционного собрания музея археологического общества. "Одна икона - "Антоний Римлянин" 1698 года происходит из музея Псковского церковно-археологического комитета. Самой большой по числу экспонатов этого раздела является коллекция крестов и образков. Хронологические рамки собрания авторы каталогов определяли XVI-XIX веков. Техника изготовления крестов различна. Это и деревянные обитые серебряной или металлической басмой, просто деревянные с иконописью или резьбой", - рассказала собеседница агентства.

Среди артефактов представлены и аналоги вещей, имеющиеся в фондах музея Псковского исторического общества. В современной коллекции представлены украшения и одежда народа сето, головные косынки - так называемые золотые головки и костюм псковских крестьянок.

"Кроме того, мы представили и так называемый вещевой материал, относящийся к эпохе мезолита, бронзы раннего железа и раннего средневековья, развитого и позднего средневековья, а также этноопределяющий материал таких этносов, как славяне, балты и финны. Весь этот материал происходит из дореволюционных коллекций", - добавила Мельникова.