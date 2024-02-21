В Архангельске представили выставку и книгу о реке Мезень

Экспозиция будет работать месяц

АРХАНГЕЛЬСК, 21 февраля. /ТАСС/. Документально-художественный проект о реке Мезень и жителях деревень по ее берегам представили на Поморской верфи в Архангельске, передает корреспондент ТАСС.

Художница Елена Сакирко показывает путешествие по большой северной реке на поморском карбасе, построенном по старинным технологиям. Карбас - парусно-гребное промысловое и транспортное деревянное судно, распространено с XV века до настоящего времени на Белом и Баренцевом морях. На выставке "Путь к морю" представлены фотографии о плавании, рисунки и коллажи, созданные по его мотивам, страницы дневников, которые вели при постройке судна, чертежи и даже вязаная Мезень. "Одна из тем здесь - это память. Это связано с нитями, и мне захотелось попробовать связать реку, - рассказала ТАСС Сакирко. - Кто-то передал мне дневники свои, кто-то показал фрагменты своей записной книжки, какой-то старый семейный архив, фотоархив. И из всего этого я, уже вернувшись домой, стала по памяти реконструировать свой путь".

В рисунках, письмах и фотографиях Сакирко реконструирует путешествие на карбасе, построенном в селе Лешуконское мастером Виктором Кузнецовым вместе с мужем художницы, исследователем поморской культуры Егором Староверовым. Участники экспедиции сначала две недели достраивали карбас, а затем две недели шли на нем по Мезени - огромной северной реке, которая впадает в Белое море. По берегам Мезени расположены деревни, где люди веками жили рыбным промыслом.

На выставке представлены страницы из дневника рыбака Анатолия Кузьмина. Он передал четыре тетрадки рукописного текста, где подробно описывает, что происходило с ним на промысле с 1991 по 2010 год. "Он записывает направление ветра, погоду, количество пойманной рыбы, но периодически встречаются какие-то бытовые подробности, интересные вставки. Понятно, что это пишет человек, описывая промысел, фиксируя уже уходящие моменты промысла, которого уже практически не осталось", - показала собеседница агентства.

Большое внимание в ходе путешествия участники уделили северным домам. Сакирко сравнивает их с сундуками. Дома в мезенских деревнях старые, многие сохранились с XIX века, они очень большие, двухэтажные, но многие уже заброшены. "В деревне Усть-Нерманка, где уже никто не живет, нас привлек дом своей необычностью, - рассказала она. - Там стоял год 1873. Когда мы поднялись наверх, увидели, что там под коньком висят голова и лапы лебедя".

Книга воспоминаний

Еще одна часть проекта - это книга, которая также называется "Путь к морю". Сакирко описывает в ней путешествие от конца к началу, сопровождая тексты рисунками, коллажами и фотографиями. Здесь истории людей, с которыми автор общалась в экспедиции. "Вот Мария Васильевна Юдина, она, про нее говорят, что она "знаткая", то есть она знает заговоры, она умеет лечить людей, а еще она очень любит петь. У нее есть записная книжка, где она записывает песни, какие-то фрагменты заговоров, и стихи", - художница показала фотографии со страничками этой записной книжки, они представлены и на выставке.

В оформлении издания художница постаралась передать атмосферу мезенских деревень. Например, на обложке в сине-белых тонах с вкраплениями красного, есть отсылка к традиционным местным узорам, в которые вплетены силуэты домов деревни Азаполье - она стала центральным пунктом путешествия. А красный цвет - это воспоминания о пожарах в северных деревнях, о которых часто вспоминали собеседники художницы.

Выставка в Архангельске будет работать месяц, на ней запланированы экскурсии и концерты.