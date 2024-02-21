Отток жителей из сел КЧР сократился после развития инфраструктуры

По федеральной программе "Комплексное развитие сельских территорий" на обустройство инфраструктуры сел в регионе за последние три года направили свыше 1,5 млрд рублей

ЧЕРКЕССК, 21 февраля. /ТАСС/. Совершенствование и обустройство инфраструктуры сельских поселений Карачаево-Черкесии (КЧР) позволило сократить отток жителей в города. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов на встрече с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.

"Благодаря реализации социальных инициатив президента России улучшаются условия жизни людей, а вместе с тем и отток сельского населения в республике снижается: появляются детские сады, школы, фельдшерско-акушерские пункты, физкультурно-оздоровительные комплексы, дома культуры", - написал Темрезов в Telegram-канале.

В сообщении приводятся слова Матвиенко, что важно найти кадры и поддержать тех, кто работает на селе, максимально используя региональные возможности.

Только по федеральной программе "Комплексное развитие сельских территорий" на обустройство инфраструктуры сел КЧР за последние три года направили свыше 1,5 млрд рублей. Построили и отремонтировали 40 объектов образования, культуры, проложили 116 км водопроводов.

В текущем году, в частности, по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения планируется строительство и ремонт 10 медучреждений.