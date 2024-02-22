В Ленобласти вдвое больше лебедей остались на зимовку

На Финском заливе зимуют лебеди-кликуны и лебеди-шипуны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 февраля. /ТАСС/. Около 250 лебедей остались на зиму в районе города Сосновый Бор в Ленинградской области, это в два раза больше, чем в прошлом году. Птицы остаются здесь третью зиму подряд, сообщил в своем Telegram-канале биолог Павел Глазков.

"Вместе с орнитологами из зоологического института Владимиром Михайловичем Храбрым и Сергеем Георгиевичем Лобановым мы насчитали здесь около 250 птиц. <...> Птицы остаются здесь уже третью зиму подряд, хотя в прошлом году их было в два раза меньше. Похоже мы становимся свидетелями образования на Финском заливе круглогодично живущей группировки птиц", - рассказал он.

Ученый отметил, что на заливе зимуют два вида: лебеди-кликуны и лебеди-шипуны, последних значительно больше. Птицы остались в этом месте из-за незамерзающего участка воды и мелководья.