В Архангельске на поморскую шхуну установили завершающий шпангоут

Всего у судна 44 поперечных ребра

АРХАНГЕЛЬСК, 22 февраля. /ТАСС/. Завершающий шпангоут установили на поморскую шхуну, которая строится по традиционным технологиям в Архангельске, передает корреспондент ТАСС.

Это важнейший этап строительства деревянного судна, сопоставимый с закладкой киля. Киль заложили в ноябре 2020 года. Всего шпангоутов - то есть поперечных ребер - у шхуны 44, самые массивные из них весят около 300 кг. Остов шхуны сейчас напоминает скелет кита. "Последний, 44-й, шпангоут носовой, он поворотный. Хотя это небольшой шпангоут, весом около 150 кг, но он один из самых сложных", - пояснил ТАСС автор проекта, руководитель клуба "Морские практики" Евгений Шкаруба.

Участники проекта устанавливали шпангоут вручную, им помогали их дети. Завершающую деталь украсили шариками, и когда шпангоут поднимали, выглядело, будто он взлетает на воздушных шарах. "Как видите, шпангоуты у нас очень плотно стоят, то есть короткая шпация, от слова "шаг" по-немецки. И от этого зависит, безусловно, прочность судна при сжатии льдами, в том числе", - показал собеседник агентства. Планируется, что шхуна будет ходить в арктических морях.

Дальше мастера будут работать внутри корпуса шхуны, шпангоуты будут малковать, то есть приводить плоскость каждого из них в общую плоскость, параллельную борту. К концу года планируется приступить к обшивке судна. Толщина деревянного борта составит 65 мм. Как пояснил Шкаруба, "это много", будет два или три слоя досок. "А в следующем году мы рассчитываем корпус построить, - добавил он. - А дальше оборудование, двигатели, приборы, лебедки, мачты, паруса и так далее".

Шхуна будет того типа, который появился на Белом море в середине XVIII века и был распространен до середины ХХ столетия. За все время по форме и основным характеристикам суда не менялись, но сейчас в Архангельской области настоящих поморских шхун не осталось.

На верфи, кроме строительства шхуны, мастера строят по старинным технологиям небольшие деревянные суда, например, карбасы, а также реставрируют суда, найденные в поморских деревнях. Кроме этого, на судоверфи действует выставочное пространство, где представляют экспозиции, посвященные морю, рекам и деревянному судостроению. Даже сама шхуна какое-то время использовалась для выставок, которые размещались внутри строящегося корпуса. "Но сейчас это уже будет невозможно", - сказал Шкаруба. На верфи проходят мастер-классы и занятия для детей и взрослых, а также занятия для студентов Северного Арктического федерального университета.