Колыбель белых медведей и жирафы-рекордсмены. О звериных династиях Ленинградского зоопарка

3 марта — Всемирный день дикой природы. Эта дата напоминает о хрупкости взаимодействия человека и природы. В преддверии этого дня в Ленинградском зоопарке рассказали о самых знаменитых династиях представителей дикой природы, по разным причинам оказавшихся в неволе. Именно там в 1930-х годах впервые в мире стали регулярно размножаться полярные медведи. У них родилось рекордное число детенышей. Мировой рекорд установила и пара жирафов, у которых появилось 12 малышей

Символ Ленинградского зоопарка

Белый медведь — символ Ленинградского зоопарка. Сейчас тут живет медведица Хаарчаана, в переводе с якутского — "Снежинка". Хаарчаана — внучка Услады, одной из старейших медведиц в мире, у которой было рекордное количество детенышей, рожденных в неволе.

Долгое время Ленинградский зоопарк был самым северным зоопарком мира, а белый медведь — один из символов Севера. Зоосад в Санкт-Петербурге появился в 1865-м, и, скорее всего, белые медведи содержались в нем практически с первых десятилетий: на снимках 1894 года уже виден медвежатник. В 1930-е годы в Ленинградском зоосаде задумались о разведении полярных медведей. На тот момент единичные случаи появления медвежат в неволе фиксировались, но малыши, как правило, не выживали.

Здание Ленинградского зоопарка © Александр Демьянчук/ ТАСС

"Не знали тогда ни сроков размножения, ни сроков беременности, ни когда гон. Даже в научной литературе были очень противоречивые сведения. И тогда сотрудники начали заниматься рационом, начали думать, как соединять, разъединять, вместе или отдельно содержать самок и самцов, можно ли держать их большими группами", — рассказала лектор-методист просветительного отдела Ленинградского зоопарка Елена Попова.

Выяснилось, что гон идет с весны до лета. Вне зависимости от времени зачатия у медведицы наступает латентная пауза, во время которой зародыш не развивается, чтобы роды пришлись именно на ноябрь-декабрь. Для появления потомства также необходима берлога, подобная той, которую белые медведи обустраивают в природе. Для этого внутри вольера стали строить специальные неотапливаемые домики, куда беременная самка удалялась на всю зиму. Специалисты зоопарка обеспечивали ей необходимый покой.

Как пишет бывший ученый секретарь Ленинградского зоопарка Елена Денисенко в книге "От зверинцев к зоопарку: история Ленинградского зоопарка", благополучное потомство в зоосаде получили в 1933 году. Особой гордостью сотрудников был самец белого медведя по имени Павлик, с 1933 по 1940 год он стал отцом девяти медвежат.

За последние 80 лет в зоопарке благополучно появились на свет более 50 медвежат, причем двоих специалисты зоопарка сумели выкормить искусственно. Это тоже стало прорывом, так как в отличие от бурого медведя подобный опыт был редкостью.

"Подбор молочной смеси, температура, сколько раз кормить, как их согревать. Это практически грудные дети, за которыми надо 24 часа в сутки следить, нянчить", — поделилась Елена Попова.

Рождаются малыши слепыми и глухими. Их вес составляет всего 500−700 г, когда вес взрослой самки — около 300 кг, а самца — около 450 кг. Медвежата из Ленинградского зоопарка в разные годы разъехались в зоопарки России, Европы, Азии и даже Австралии.

Как медведи создают семью

У белых медведей, как и у людей, все начинается со взаимной симпатии. Одна из самых уникальных пар полярных хищников в Ленинградском зоопарке — самец Меньшиков, спасенный из дикой природы с мыса в Карском море, и самка Услада. За 23 года совместной жизни у них родилось 16 детенышей, что стало мировым рекордом для белых медведей, живущих в неволе.

Белая медведица Услада со своими медвежатами © Юрий Белинский/ ТАСС

"Создать пару достаточно сложно. Наш Меньшиков согласился только на третью невесту, первых двух он не принял. Услада оказалась той усладой, которая украсила ему жизнь. Они очень мирно существовали", — сказала Елена Попова.

Услада стала одним из старейших медведей в мире, прожив 33 года. В естественных условиях продолжительность жизни составляет в лучшем случае 20−25 лет.

Как сейчас живет Хаарчаана

С 1930-х годов были накоплены знания, собран большой опыт. Но родовое поместье белых медведей осталось на том же самом месте, что и более 90 лет назад. В каменном вольере с бассейном сейчас живет продолжательница династии — Хаарчаана. Внучка Услады родилась в зоопарке в Якутии, ее привезли в Петербург в год. Ведущий зоолог Ленинградского зоопарка Юлия Гилицкая установила контакт с Хаарчааной, отдавая ей все свое время.

"Она приехала сюда медвежонком. Было очевидно, что ей нужны все внимание и забота. Все свободное время мы проводили вместе. Я постоянно старалась придумать какие-то новые интересные развлечения для нее. Поэтому она получилась, на мой взгляд, всесторонне развитой, очень умной. Самый лучший медведь", — гордится зоолог.

Белая медведица Хаарчаана © Александр Демьянчук/ ТАСС

Медведицу обучили специальным командам на тренингах, чтобы при необходимости облегчить ее осмотр. Хаарчаана занимается каждый день и умеет сидеть, вставать на задние лапы, показывать пасть. По утрам на тренировках ей обычно дают вареную свеклу. Меню разнообразное: в понедельник — рыбный день, во вторник — кролик, в среду — говядина. Кроме этого — курица, говяжьи субпродукты, немного овощей и фруктов. Для баланса добавлены водоросли. Весной питание дополняют витаминно-минеральными комплексами. За день Хаарчаана обычно съедает 1,5 кг свеклы, по 400 г моркови, яблок или груш, 8 кг мясных кормов.

"Сегодня у нас рыбный день. Несколько видов рыбы: красная и белая рыба трех видов — треска, скумбрия и зубатка. Также дадим ей водоросли, морковь и яйцо. Есть и всякие сезонные радости. Летом ее фаворит — арбуз, осенью это тыква. Клюква ей тоже вполне понравилась. А вот абрикосы она не оценила", — улыбается Гилицкая.

Хаарчаана очень подвижна и любит внимание. Например, ее очень интересуют голоса диких кошек. Весной в зоопарке любят петь пума или снежный барс, львы. Сами белые мишки молчаливы, возможно, поэтому Хаарчаана восхищается более "разговорчивыми" животными, предположила Юлия Гилицкая.

© Александр Демьянчук/ ТАСС

"Она очень любит, когда к ней приходят, чем больше людей, тем лучше. И ей очень нравится, когда ее снимают: тут же включается "звезда", она начинает позировать, расхаживать, бросать мячик в стекло", — поделилась зоолог.

Для Хаарчааны разработали специальные игрушки под ее потребности, например разноцветные шары. В ход идет и инвентарь: канистры, бочки, большие пластиковые бутылки.

"Со своими любимыми игрушками она может спать, носить их с собой. Когда выпал снег, сотрудники сгребли его по центру площадки, получился снежный трон, в котором она любит отдыхать. И вот она лежит там, обняв один из своих любимых мячей. Очень мило", — не скрывает любовь к питомице Юлия Гилицкая.

© Ольга Костромина/ ТАСС

Жирафы-рекордсмены

В Петербурге также живет жираф Софья, названная в честь основательницы зоосада, продолжательница еще одной династии, история которой началась 9 августа 1956 года. Тогда в Ленинград прибыли родоначальники семейства — Мальчик и Жульетта, сетчатые жирафы из Южной Африки, которым было примерно по четыре года. Животных отловили в Южной Родезии осенью 1955 года представители австрийской фирмы. Более полугода жирафы привыкали на месте поимки к вольерным условиям.

"Девятого августа полувагон остановился на подъездных путях Варшавского вокзала. К этому времени там уже была целая колонна автомашин: трейлер, автокран, автовышка и дежурная машина автоинспекции. С помощью автокрана транспортные клетки с жирафами были погружены на трейлер, и транспорт отправился по маршруту: Измайловский проспект, проспект Майорова, Исаакиевская площадь, Дворцовый мост, мост Строителей (тогда еще деревянный). Возглавляла процессию дежурная машина ГАИ, далее следовала автовышка, ведь хоть жирафы и молодые, но по высоте груз был необычным, и приходилось приподнимать провода линий электропередач, чтобы пропустить его", — пишет Денисенко.

Жирафы Джульетта, Мальчик и Ладога, 1969 год © Юрий Белинский, Олег Пороховников/ ТАСС

До зоосада животные добрались благополучно. Когда сдвигали ящик с самкой, самец, оказавшись в воздухе, дотянулся до листьев тополя и начал их есть. Это был хороший знак. Главной заботой сотрудников зоопарка поначалу стал именно подбор кормов.

"Это была первая пара, которую получил Ленинградский зоопарк именно как пару. Особо не знали, чем кормить, как держать, потому что в Африке они едят в основном акации. У нас акации не растут. Предлагали иву, рябину, березу, дуб, осину. Практически до сих пор у нас основное питание — ивовые ветки", — рассказала Елена Попова.

Было установлено, что в среднем жирафу нужно по 40−50 веников в день. Также в рацион входят морковь, яблоки, отруби, овсянка, витамины. Жульетта и Мальчик окончательно адаптировались спустя пару лет жизни в Ленинграде. В декабре 1958 года сотрудники заметили, что у пары будет потомство. Беременность у жирафов длится 14−15 месяцев, детеныши обычно рождаются весом от 60 до 80 кг при росте до 185 см. В начале сентября 1959 года в Ленинградском зоопарке родился первый жирафенок.

Всего у Жульетты и Мальчика родилось 12 малышей, что стало мировым рекордом. Еще одним достижением стала их продолжительность жизни. Самка прожила до ноября 1980 года, а самец — до января 1981 года. В дикой природе возраст жирафов достигает максимум 25 лет, мать Софьи (жираф Софья — внучка Жульетты и Мальчика) Луга побила мировой рекорд, дожив до 35 лет. Самой Софье сейчас 21 год.

Семейство гиббонов

В зоопарке живет и большая семья белоруких гиббонов. Глава семейства — 30-летний Персей — в прошлом году стал отцом в пятый раз, двое его старших сыновей уже создали собственные семьи. В Ленинградском зоопарке остались двое дочерей и малыш Одиссей. Традиция называть гиббонов, которые родились в зоосаде, греческими именами, началась именно с Персея.

Первые такие приматы приехали в Ленинградский зоопарк в 1973 году из Братиславы — самец Лар и самка Лара. В 1977 году у них родилась дочь Ника, в будущем мать Персея. Эти животные чаще всего образуют пару на всю жизнь, поэтому подходят к выбору очень тщательно. Самку для Персея подобрали не сразу. В 2004 году в чешском зоопарке родилась девочка Габина, в шесть лет ее перевезли в Петербург. Сотрудники боялись, что и она не подойдет Персею, но опасения оказались напрасными: вот уже 20 лет они составляют счастливую пару.

1 февраля Персею исполнилось 30 лет. "Для нас это очень большое событие. Персей у нас — гиббон-долгожитель. Это первый гиббон, который дожил в зоопарке до 30 лет", — сказала зоолог отдела "Приматы" Юлия Иванова.

Ягуары

Еще одна династия в Ленинградском зоопарке — ягуары. Этих животных привезли сразу после основания зоопарка в XIX веке, упоминания о них появились в 1885 году и в 1936 году. Перед блокадой Ленинграда одного ягуара эвакуировали в Казань. Одна из пар — Фелис и Мауси — за 11 лет восемь раз принесла потомство: из 19 детенышей вырастили 16. Первая в СССР самка черного цвета появилась в Ленинградском зоопарке в 1991 году, ее звали Юнона. У нее и самца Жулика родилось шесть черных детенышей.

© Руслан Шамуков/ ТАСС

Внук Юноны, самец черного окраса по имени Рок, создал пару с пятнистой Агнессой, которая родилась в 1999 году в зоопарке Екатеринбурга. Сейчас в Петербурге живет черный ягуар Ричард, внук Агнессы. Сама она умерла в 2024 году, не дожив до 25 лет. В дикой природе этот вид хищников в среднем живет около 15 лет. В неволе продолжительность жизни возрастает в среднем до 22−25 лет.

Зоопарк помогает спасти редкие виды

Директор Ленинградского зоопарка Юрий Журавлев объяснил, что зоопарки являются не только зрелищным или досуговым местом. Учреждения занимаются наукой, просветительской деятельностью, а также оказывают довольно существенное влияние на сохранение видов, в том числе в природе.

"Многие зоопарки поддерживают природоохранные проекты и исследуют животных в природной среде, предоставляя материалы по их охране, основанные на том опыте, который получен в результате наблюдения за животными в зоопарках. Кроме того, зоопарки ведут непосредственную работу с редкими, исчезающими видами в плане их размножения, сохранения популяции в искусственно созданных условиях видов, которым грозит исчезновение в связи с уменьшением их естественной среды обитания, сокращением кормовой базы", — сказал Журавлев.

Один из редких видов животных, живущих в Ленинградском зоопарке, — манулы, занесенные в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы. Популяция манулов в России составляет 4,5−9,5 тыс. особей, в мире — порядка 58 тыс. Содержать этих скрытных кошек непросто. Всего в России шесть зоосадов с манулами, причем Петербург среди них играет важную роль. Дело в том, что искусственная популяция этих хищников в России есть, но сейчас ее нельзя назвать полноценной, так как в ней нет определенного уровня генетического разнообразия. Эти животные размножаются в неволе очень редко, поэтому появление летом 2023 года котенка впервые с 2007 года было особенно важным событием. Малыш Шу стал первенцем самца Свэна и самки Намики.

"Почти все манулы, которые есть в зоопарках, — это родственники новосибирских манулов. Близкородственное скрещивание недопустимо. Наша пара манулов — она не родственная всем остальным, это отдельная ветвь, что очень важно для искусственной популяции", — объяснили в Ленинградском зоопарке.

Ольга Костромина