Пресс-конференция министра труда и соцзащиты населения Ставропольского края

1 марта (пятница) в 10:00

В пресс-центре ТАСС (г. Ставрополь) состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы Министерства труда и соцзащиты населения Ставропольского края за 2023 год.

Об итогах работы ставропольского Минтруда в 2023 году, выплатах и поддержке военнослужащих, работе социальных контрактов, предоставлении субсидий в регионе, а также планах ведомства на 2024 год расскажет глава Министерства труда и соцзащиты населения Ставропольского края Елена Мамонтова.

Пресс-конференция проводится ТАСС совместно с информационным агентством "Победа26" в очном формате на базе Ставропольского государственного аграрного университета. Вход только для представителей СМИ строго по предварительной аккредитации при наличии паспорта и редакционного удостоверения.

Трансляция будет доступна в группе Пресс-центра ТАСС в ВКонтакте и YouTube-канале ИА "Победа26".

Справки и аккредитация:

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