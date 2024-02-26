По полису или за деньги? Пресс-конференция министра здравоохранения Ставропольского края

1 марта (пятница) в 15:00

В пресс-центре ТАСС (г. Ставрополь) состоится пресс-конференция, посвященная развитию сферы здравоохранения в Ставропольском крае.

Об итогах развития сферы здравоохранения в регионе в 2023 году, планах министерства на 2024 год, современных медицинских услугах, оказываемых по полису ОМС и платно, расскажет министр здравоохранения Ставрополья Юрий Литвинов.

Пресс-конференция проводится ТАСС совместно с информационным агентством "Победа26" в ОЧНОМ формате на базе Ставропольского государственного аграрного университета. Вход только для представителей СМИ строго по предварительной аккредитации при наличии паспорта и редакционного удостоверения.

Трансляция будет доступна в группе Пресс-центра ТАСС в ВКонтакте и YouTube-канале ИА "Победа26".

Справки и аккредитация:

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