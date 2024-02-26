В Поморье в профмастерстве впервые соревнуются проводники и токари

Чемпионат будет проходить на 14 площадках в Архангельске, Северодвинске, Котласе и Красноборске

АРХАНГЕЛЬСК, 26 февраля. /ТАСС/. Региональный чемпионат профессионального мастерства открылся в Архангельске, его участники будут соревноваться по 35 компетенциям, шесть из них юниорские, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Архангельской области. Новых направлений в этом году четыре: "Работы на токарных универсальных станках", "Проводник пассажирского вагона", "Лечебная деятельность" и "Лечебная деятельность. Юниоры".

"Всего в этом году 35 компетенций, у юниоров - шесть компетенций. Новые компетенции: "Работы на токарных универсальных станках", "Проводник пассажирского вагона", "Лечебная деятельность" и "Лечебная деятельность. Юниоры", - сказали в пресс-службе.

Чемпионат будет проходить на 14 площадках в Архангельске, Северодвинске, Котласе и Красноборске. В соревнованиях участвуют более 200 конкурсантов, оценивать их навыки будут более 300 экспертов, а также представители работодателей.

В рамках чемпионата организована профориентационная программа. Планируется, что более двух тысяч школьников посетят площадки и мастер-классы. К их организации в этом году активно подключится региональное "Движение первых", поскольку для активистов профориентация также является одним из ключевых направлений деятельности.

В рамках открытия чемпионата прошла церемония посвящения в Первые. Региональный этап чемпионата "Профессионалы" продлится до 1 марта.