Более 35 млрд рублей планируют направить на развитие Орска к 300-летию города

Губернатор Денис Паслер отметил, что опорные проекты программы позволят укрепить экономику города и создать комфортные условия для работы и жизни граждан

ТАСС, 26 февраля. Более 35 млрд рублей планируются направить на реализацию программы развития Орска Оренбургской области до 2035 года - к 300-летию города, сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале.

"К 300-летию Орск ждут серьезные изменения. Масштабную программу развития города, аналогов которой нет в регионе по объему денежных средств, количеству мероприятий, периоду реализации, сегодня приняли на выездном заседании регионального правительства. Она охватит все сферы: здравоохранение, образование, коммунальную и дорожную инфраструктуру, благоустройство, культуру, спорт. На мероприятия планируем направить 35,6 млрд рублей", - написал глава региона.

Орск - единственный город трудовой доблести в Оренбургской области - отметит юбилей в 2035 году. По словам Паслера, опорные проекты программы позволят укрепить его экономику и создать комфортные условия для работы и жизни граждан. Среди основных - обновление подвижного состава общественного транспорта, ремонт дорог и трамвайных путей, строительство перинатального центра и инфекционной больницы, ремонт существующих объектов здравоохранения, капремонт детсадов и школ, крупнейших объектов культуры и спорта, детских оздоровительных лагерей, а также благоустройство дворов и общественных пространств.

"Начнем с нормативной базы, где будут учтены все направления программы, размещение объектов бизнеса, торговли, строительство жилья и другие. Дал соответствующее поручение главе Орска. Администрации, предприятиям и всему городу предстоит большая работа", - добавил губернатор.