Осужденный за взятку экс-чиновник более года работает помощником худрука Мариинки

В 2021 году Марата Оганесяна осудили на 5,5 года лишения свободы, и с учетом срока содержания под стражей, он вышел на свободу в 2022-м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян, ранее отбывший наказание по делу о получении взятки, более года занимает должность помощника художественного руководителя - директора Мариинского театра по строительно-инвестиционной деятельности, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Марат Оганесян - помощник художественного руководителя - директора Мариинского театра по строительно-инвестиционной деятельности. Работает в этой должности уже более года", - отметили в пресс-службе.

В 2021 году Оганесяна осудили на 5,5 года лишения свободы по делу о получении взятки при строительстве стадиона на Крестовском острове, где прошли матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Суд зачел Оганесяну срок содержания под стражей в СИЗО до приговора - в изоляторе он находился с ноября 2016 года, экс-чиновник вышел на свободу в 2022 году.

Оганесян занимал пост вице-губернатора Петербурга с 2013-го по 2015-й год, в Смольном он курировал развитие строительной отрасли, транспортной инфраструктуры. Кроме того, он вел завершение строительства объектов к ЧМ-2018, в том числе новых станций метро и стадиона "Зенит-Арена". До перехода в Смольный Оганесян был руководителем Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации. До декабря 2011 года он возглавлял ФГБУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" Министерства культуры России. Под его руководством проходила реконструкция Большого театра в Москве, завершение строительства второй сцены Мариинского театра в Петербурге, началась реконструкция Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова и реставрация ГМЗ "Ораниенбаум".