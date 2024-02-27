В Сыктывкаре к концу 2024 года намерены построить новую лыжную базу

На возведение объекта направят 307 млн рублей

СЫКТЫВКАР, 27 февраля. /ТАСС/. Современную лыжную базу, крупнейшую в Республике Коми, построят к концу 2024 года на улице Лесопарковой в Сыктывкаре. Она заменит устаревшее деревянное здание 1983 года постройки, оба объекта - старую и строящуюся базу - осмотрел прибывший в Коми глава Минспорта России Олег Матыцин.

"Строительство началось в 2023 году, планируем ввести объект в эксплуатацию в ноябре текущего года. Никаких причин для срыва срока на сегодня нет. Стоимость строительства - 307 млн рублей. В 2023 году строили за счет регионального и городского бюджетов, сейчас обсуждается вопрос по выделению средств из федерального бюджета. Лыжная база - это очень важный и нужный объект для жителей северной лыжной республики. Это будет самая крупная лыжная база в Коми", - сказал журналистам зампред правительства - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Андрей Чибисов.

Как пояснил ТАСС директор спортивной школы олимпийского резерва Константин Собянин, нынешняя база расположена в деревянном двухэтажном здании 1983 года постройки и "находится уже в критическом состоянии". "В субботу-воскресенье здесь приезжают покататься порядка 5-7 тыс. человек, а протяженность лыжных трасс - около 70 км. В новом здании будут современные раздевалки с душевыми, все возможности для занятий лыжным спортом, раздевалки, кафе, санитарные комнаты. Будут обустроены и так необходимые всем парковочные места, в выходные дни здесь буквально негде припарковаться", - сказал директор.

Главе Минспорта России показали и старое здание, и строящийся кирпичный объект. "Самое главное - завершить строительство, ни в коем случае не останавливать стройку", - обратился к министру глава республики Владимир Уйба, на что Матыцин ответил, что "будем решать".

О комплексе

Как сообщили ТАСС в правительстве региона, новый лыжный комплекс начали возводить в 2023 году на средства республиканского и городского бюджетов. В 2024 году финансирование запланировано, в том числе в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Трехэтажное здание рассчитано на прием 50 посетителей одновременно. В нем планируется обустроить актовый зал на 50 мест, тренажерный зал, комнату хранения подготовки и выдачи лыжного инвентаря, 16 раздевалок на 10 человек каждая с санузлами и душевыми, в том числе для маломобильных посетителей, лифт для маломобильных групп населения. Помимо этого, откроют медицинский блок, сауну, тренерские комнаты, административные и подсобные помещения, буфет. На территории обустроят несколько автомобильных стоянок и спортплощадки для игр в баскетбол, волейбол, настольный теннис и занятий на уличных тренажерах.