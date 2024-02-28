Раненый тигр из Приморья получил кличку Форестер в хосписе в Ленобласти

Хищника с огнестрельным ранением отловили в декабре 2023 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Амурский тигр, который пережил огнестрельное ранение и был отправлен из Приморского края в Ленинградскую область, получил кличку Форестер. Об этом сообщили в хосписе для диких кошек "Дом тигра".

"К нам приехал амурский тигр. Люди, настоящие люди, забрали его, изувеченного, злого, худого и дали шанс, и он за этот шанс уцепился тигриной хваткой. Пролетел всю страну, чтобы продолжать за эту жизнь бороться. И мы попробуем рассказать коту, он, кстати, теперь Форестер, что не все люди мерзавцы", - говорится в распространенном сообщении хосписа.

Хищника отловили в декабре 2023 года. Выяснилось, что у тигра огнестрельное ранение, пуля вошла в районе верхней части левой лопатки и вышла через переднюю левую лапу. Состояние тигра оценили как тяжелое. Восстановить функции передних конечностей, отмечают специалисты, невозможно. Поэтому для животного важнее всего улучшить качество жизни, решить вопросы с обезболиванием и предоставлением ему комфортных и спокойных условий.