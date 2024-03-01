В Дальнереченске построят очистные станции за 40 млн рублей

Это позволит решить проблему бытовых сбросов для тысяч горожан

ВЛАДИВОСТОК, 1 марта. /ТАСС/. Власти Приморского края направят 40 млн рублей из регионального бюджета на проектирование и строительство двух канализационных очистных станций. Это позволит решить проблему бытовых сбросов для тысяч горожан, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"В 2024 году начнется проектирование канализационных очистных станций "Центральная" и "ЛДК". Средства на эти работы - 40 млн - направят из регионального бюджета. В конечном итоге планируется полная замена очистных сооружений в городе, будут выделятся средства на новые проекты", - уточнили в пресс-службе.

Проект предусматривает сооружение канализационных станций и прокладку трубопроводов.

"Проектирование и последующее строительство очистных сооружений позволит решить давнюю проблему канализационных стоков крупных районов Дальнереченска. Нужно именно новое строительство соответствующей инфраструктуры, а не локальные, ничего не меняющие коренным образом текущие ремонты", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Виталия Блоцкого.

Дальнереченск находится в долинах трех крупных рек, летом 2023 года из-за сильных паводков там вводили режим ЧС. В городе проживают около 23 тыс. человек.