В Хакасии расширили число получателей жилья среди медицинских работников

В регионе также расширили список медицинских специальностей, кто может претендовать на разовую выплату из регионального бюджета в размере 2 млн рублей

ТАСС, 1 марта. Верховный совет Хакасии принял разработанный правительством республики законопроект о дополнительных мерах поддержки медицинских работников, которые расширяют число получателей жилья. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Валентин Коновалов.

В 2022 году власти региона из-за дефицита и оттока медицинских работников в другие регионы начали приобретать жилье для врачей и части фельдшеров за счет средств республиканского бюджета.

"Депутаты Верховного совета приняли разработанный правительством Хакасии законопроект о дополнительных мерах поддержки медицинских работников. <…> Отныне к списку специалистов, которые могут получить квартиру за счет средств регионального бюджета, добавились фельдшеры станций и отделений скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Также расширен список медицинских специальностей, кто может претендовать на разовую выплату из регионального бюджета в размере 2 млн рублей. Такие выплаты предоставят тем, кто впервые устроился в медучреждение небольших населенных пунктов на вакансию специалиста, которых ранее там не было. Всем впервые устроившимся медикам будут выплачены подъемные в размере 250 тыс. рублей. При этом сохраняются подъемные в 500 тыс. рублей для участковых терапевтов и педиатров, врачей общей практики (семейных врачей), врачей скорой медицинской помощи и медицинских физиков в трех крупнейших городах региона - Абакане, Черногорске и Саяногорске.