В Ленобласти температура воздуха опустится до -15 градусов

Причиной станет проход антициклона за холодным фронтом в предстоящие сутки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Температура воздуха может опуститься местами до -12…-15 градусов в ночное время в Ленинградской области. Причиной станет проход антициклона за холодным фронтом в предстоящие сутки, сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

"Новая порция антициклона с севера заходит за холодным фронтом, который в течение предстоящих суток пройдет через территорию Ленинградской области. Более холодный воздух поступит к нам, но много будет определять облачность. В ночные часы постоянно ожидается отрицательная температура, а днем существенного прогрева не должно быть. <…> По области ночи будут прохладнее, поэтому и -5…-10 градусов может быть, а местами при прояснениях до -12…-15 градусов температура понизится", - рассказал он.

При этом дневная температура будет близка к нулю: от -2 до +2. Как предупредили в ГУ МЧС по Ленобласти, 5 марта будет переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью -1...-6, местами до -10, днем -2...+3. В Петербурге на этой неделе в середине дня воздух будет прогреваться до +1…+2, сообщил Колесов.