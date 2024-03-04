В Петербурге организуют тренинги для глав районов по действиям при ЧП

Как заявил глава города Александр Беглов, чиновники должны четко знать, куда они будут размещать жителей в случае необходимости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Главы районов Санкт-Петербурга пройдут тренинги по отработке действий в чрезвычайных ситуациях с учетом опыта по преодолению последствий падения беспилотника на многоквартирный дом на Пискаревском проспекте. Как сообщила пресс-служба горадминистрации, такое поручение дал губернатор Александр Беглов по итогам рабочего совещания.

"Создана рабочая группа по вопросам возмещения ущерба имуществу граждан, которую возглавил вице-губернатор Евгений Разумишкин. Александр Беглов дал поручение рабочей группе организовать тренинги с участием глав районов для отработки алгоритма действий в чрезвычайных ситуациях", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также привела слова губернатора о необходимости оперативной координации действий. "Люди не должны находиться на улице. Главы районов должны четко знать, куда они их будут размещать в случае необходимости", - отметил Беглов.

Губернатор поблагодарил руководителей органов власти и силовых структур за оперативную работу по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия на Пискаревском проспекте. "Общими усилиями нам удалось минимизировать последствия взрыва, избежать жертв и разрушений. Люди были своевременно эвакуированы, обеспечены горячим питанием, помощью психологов, социальных и медицинских работников. Работу по оказанию помощи людям необходимо продолжать", - сказал он.

Губернатор поручил как можно скорее начать выплаты пострадавшим в результате ЧП. Город окажет матпомощь собственникам и нанимателям пострадавших квартир в сумме от 25 до 150 тыс. рублей в зависимости от повреждений. Беглов ранее также сообщил, что в Санкт-Петербурге будут расширены контролирующие меры в сфере безопасности.

В результате падения БПЛА на Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга утром 2 марта пострадали шесть человек, один из них был госпитализирован.