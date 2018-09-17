Эксперт: суровые климатические условия позволяют расширить арктическую зону Якутии

ЯКУТСК, 17 сентября. /ТАСС/. Расширение арктической зоны Якутии с пяти до 13 северных и арктических районов позволит проводить согласованное развитие этим территориями и включать районы с суровыми условиями для жизни в федеральные программы социально-экономического развития Арктики. Такое мнение высказал ТАСС в кулуарах форума Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК) по арктическим исследованиям в Якутске эксперт Экспертного центра ПОРА (Проектный офис развития Арктики) Александр Воротников.

Ранее сообщалось, что власти Якутии до конца года ожидают включения восьми районов республики в состав арктической зоны.

"На мой взгляд, это вполне обоснованное предложение. Условия жизни в этих в этих улусах также "арктические". А согласованное социально-экономическое развитие этих улусов, соседствующих улусов полнее использовать их возможности, и сглаживать риски. В то же время, вхождение новых улусов в АЗРФ, позволит использовать федеральное финансирование по программе "Социально-экономическое развитие АЗРФ" и другим федеральным программам и национальным проектам", - полагает эксперт.

Воротников добавил, что Якутия в этом намерении не одинока. "Такая же работа, по включению новых муниципальных образований в АЗРФ, ведется во многих регионах. Например, в состав территорий Арктической зоны Российской Федерации включены три муниципальных района Карелии: Беломорский, Лоухский и Кемский. Но уже власти республики добиваются включения в АЗРФ Сегежского муниципального района и Костомукшского городского округа", - отметил он.

На текущий момент в состав Арктической зоны входят пять районов Республики Саха (Якутии): Аллаиховский, Анабарский, Булунский, Нижнеколымский, Усть-Янский. Республиканские власти активно работают над включением в данный перечень еще восьми районов (Абыйский, Верхнеколымский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Оленекский, Среднеколымский, Эвено-Бытантайский).

Первый форум Ассоциации технических университетов России и Китая (АТУРК) по арктическим исследованиям проходит в Якутске с 13 по 18 сентября на базе Северо-Восточного федерального университета. Ассоциация технических университетов России и Китая создана в 2011 году с целью объединения усилий ведущих технических университетов России и Китая в подготовке высококвалифицированных кадров для инновационной экономики, содействия академическому обмену студентов и преподавателей, развития научно-технического сотрудничества между Россией и Китаем. Ассоциация учреждена на базе Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана и Харбинского политехнического университета.