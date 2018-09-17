В Чувашии за полгода трудоустроили более 80% обратившихся в службу занятости

ЧЕБОКСАРЫ, 17 сентября. /ТАСС/. Власти Чувашии за первое полугодие 2018 года трудоустроили 86,1% населения, обратившегося за помощью в службу занятости региона. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского министерства труда и социальной защиты.

"По итогам первого полугодия уровень трудоустройства граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске работы, в Чувашии составил 86,1%, что обеспечило ей второе место среди субъектов России, где общий показатель составил 65,6%", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в 2018 году в республике действует региональная программа "Содействие занятости населения", на реализацию которой направили более 400 млн рублей.

"На сегодня работодателями республики заявлено о наличии более 19 тыс. вакансий, средняя заработная плата по заявленным вакансиям составляет около 18,2 тыс. рублей", - уточнили в министерстве республики, добавив, что на каждого соискателя приходится в среднем три вакансии.