В Приморье будут завозить овощи из Сибири из-за подтопленного урожая

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Овощи из сибирских регионов привезут в Приморье, чтобы не допустить дефицита и резкого подорожания продуктов из-за прошедшего паводка. Об этом говорится в сообщении краевой администрации.

"Из-за сильных дождей в Приморье пострадала часть урожая: подтоплены ранние зерновые, овощи и картофель. Чтобы не допустить дефицита и резкого подорожания продуктов, необходимые объемы будут завезены из Омска, Новосибирска и Алтая", - говорится в сообщении.

Сейчас ситуация в полях остается сложной, вода не дает крестьянам убрать урожай, техника вязнет в мокром грунте. На сегодняшний день убрано 23678 га ил 65% ранних зерновых, почти 560 га (18%) овощей и 274 га (8%) картофеля.

В августе и начале сентября Приморский край пережил два крупных паводка за 20 дней. От повышения уровня рек пострадало множество поселков и дорог почти во всех районах края. Некоторые населенные пункты были частично подтоплены, многие временами оказывались отрезанными от автомобильного сообщения. Режим чрезвычайной ситуации был введен в 14 муниципальных образованиях Приморья.