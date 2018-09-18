В находящемся на границе с Украиной поселке Ростовской области возвели оградительный забор

ЧЕРТКОВО /Ростовская область/, 18 сентября. /ТАСС/. Российские пограничники возвели на приграничной улице Дружбы Народов в районе поселка Чертково Ростовской области оградительный забор, отделяющий населенный пункт от сопредельного украинского поселка Меловое Луганской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе погрануправления ФСБ России по Ростовской области.

"Оградительный забор по Дружбе Народов уже установлен, работы полностью закончены. Также закончены работы по расширению нейтральной полосы между двумя пунктами пропуска - это автомобильный пункт пропуска Чертково и Меловое со стороны Украины. В целях обеспечения безопасности государства в пограничной сфере по Дружбе Народов до установки оградительного забора выставлялись наряды постпограничного контроля. Задача этих нарядов была в том, чтобы не допустить нарушение государственной границы", - сказали в пресс-службе.

По данным управления, забор установили "с целью недопущения случайного нарушения государственной границы гражданами", а также "для пресечения контрабандной деятельности". Строительство началось 30 августа.

В 2015 году жители улицы МПС и частично - улицы Дружбы Народов в поселке Чертково Ростовской области, не покидая собственных домов, по решению властей Украины оказались отрезанными от своего населенного пункта и российской территории в целом. Жителям нескольких домов, расположенных на указанных улицах, можно было попасть в центр Черткова только через пункт пропуска на украинской территории. Тогда власти Ростовской области приняли решение о переселении жителей улицы МПС.