В Петербурге разработали проект очистных сооружений для полигона "Красный Бор"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Проект очистных сооружений, которые смогут переработать жидкие химические отходы, накопленные не полигоне "Красный Бор" под Санкт-Петербургом, разработан и в ближайшее время будет передан на экологическую экспертизу, сообщила во вторник пресс-служба городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
"По заказу комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности разработан проект очистных сооружений, позволяющий переработать жидкие отходы, накопленные на полигоне. Данный проект прошел общественное обсуждение и в ближайшее время будет направлен на экологическую экспертизу", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в решении проблемы полигона правительство Санкт-Петербурга "взаимодействует с различными федеральными министерствами и ведомствами для определения окончательного сценария ликвидации накопленного на объекте вреда окружающей среде и механизма его реализации".
В августе 2018 года в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ компания Fortum представила сценарии устранения последствий нанесенного вреда окружающей среде. Они были составлены на основе анализа проб отходов из двух открытых резервуаров полигона, взятых в феврале.
Полигон "Красный Бор" - крупнейшее в России предприятие по размещению и захоронению промышленных отходов, созданное в 1960-х годах. Он расположен на территории Ленинградской области в 30 км от центра Петербурга. На полигоне площадью 73 га расположены 70 резервуаров с отходами. "Красный Бор", накопивший более 2 млн тонн промышленных химических отходов I-IV классов опасности, включен в список "горячих точек" Хельсинкской комиссии по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ).