Чеченский национальный музей открыл постоянную экспозицию, посвященную городу Грозный

ГРОЗНЫЙ, 18 сентября. /ТАСС/. Первая постоянная экспозиция посвященная Грозному открылась в Национальном музее Чеченской Республики в преддверии празднования 200-летия со дня основания города. Как сообщила ТАСС заведующая отделом новейшей истории Айшат Вараева, выставочный зал регулярно будет пополняться новыми экспонатами.
"Новая экспозиция "Грозный: история и современность" станет постоянной и будет пополняться новыми экспонатами как из музейного фонда, так и от местных жителей. Здесь представлена история со дня основания крепости Грозный до наших дней. Это не только фотографии, но и архивные документы, фалеристика, личные вещи известных грозненцев, образцы полезных ископаемых и многое другое", - отметила она, добавив, что экспозиция открылась к 200-летию города Грозного, который отметят 5 октября.
История Грозного началась в 1818 году, первоначально это была крепость, заложенная русским генералом Алексеем Ермоловым в шести верстах от входа в Ханкальское ущелье. Со временем крепость утратила военное значение и стала одним из торговых и административных центров на Кавказе. В советский период в Грозном получили развитие экономика, социальная сфера и культура.
В ходе боевых действий во второй половине 1990-х - начале 2000-х город был разрушен. Высказывалось даже предложение перенести столицу республики в другое место, однако Грозный возродили из пепла, сохранив его статус. Основное строительство в рамках восстановления шло в 2007-2009 годах. Сегодня столица Чечни - это современный благоустроенный город с почти 300 тыс. жителей, с зелеными скверами и многоэтажками на месте руин и вновь обретенными достопримечательностями, в числе которых - мечеть "Сердце Чечни" и комплекс высотных зданий "Грозный-Сити".