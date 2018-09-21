Карты, деньги, пирожки. Как заядлый двоечник стал коллекционером шпаргалок

"Шпаргаломобиль", радиоуправляемый вертолет, пирожок с "секретом" и карандаш с выбитыми иголкой формулами — все это не перечень случайных предметов. Это шпаргалки из коллекции Ивана Колотовкина. В преддверии Дня коллекционера корреспондент ТАСС познакомилась с самыми необычными экспонатами и узнала, откуда взялось это увлечение.
В СССР шпаргалки были
По сведениям коллекционера, расцвет шпаргалок в нашей стране пришелся на советские годы. "Пытался узнать, были ли они в царской России, но так и не получил этому подтверждение. Но в СССР прекрасно знали, что такое шпаргалки", — добавляет Иван. Самая старая шпаргалка, которую ему доводилось держать в руках, была сделана в 1960-е годы. Сейчас она хранится в Музее истории Екатеринбурга. "Это очень маленькая книжечка, которая умещается в ладошку, и там от руки написан текст про "Войну и мир", — вспоминает собиратель.
Шпаргалки, пусть и не такие изощренные, постоянно использовал во время учебы и сам Иван. "Был заядлым двоечником", — вспоминает он свои школьные годы. В университете подсказки особенно выручали его на математике, которая давалась студенту-гуманитарию непросто. "Поэтому приходил со шпаргалками и не видел ничего в этом зазорного", — разводит руками Колотовкин.
Любовь к списыванию переросла в серьезное увлечение случайно, когда Иван занялся журналистикой и в 2008 году вместе с друзьями из газеты "Школьная жизнь" решил организовать выставку шпаргалок. "И так получилось, что журналисты эту выставку заметили и стали о ней рассказывать, а нас называть коллекционерами шпаргалок, хотя я даже не планировал, что буду их коллекционировать", — признался он.
Хранить нельзя выбросить
К той выставке парню удалось собрать около 50 экспонатов. Сегодня их в коллекции втрое больше. Трудно поверить, но стать шпаргалкой может и упаковка для таблеток, и кусок мела, и марлевая повязка. "Некоторые с помощью раскаленной иголки пишут формулы или иностранные слова на шоколаде. Физика, химия и иностранный язык отлично ложатся на шоколад", — улыбается Колотовкин.
"Отлично ложатся" шпаргалки и под нарощенными или накладными ногтями — под каждым, по словам Ивана, можно уместить ответы на два-три билета. На помощь может прийти и бейдж на резинке, спрятанный в рукаве. "Вытягиваете, списываете, а когда подходит преподаватель, отпускаете, и благодаря резинке бейдж прячется обратно в рукав", — поясняет Иван.
Он собирает не только сами шпаргалки, но и связанные с ними интересные истории. А зачастую только они и остаются, ведь после экзамена от шпаргалок спешат избавиться, как правило, и учащиеся, и поймавшие их на списывании преподаватели. Сохранить многие шпаргалки не удается и в силу объективных причин, поэтому если достать оригинал не получилось, то Иван воссоздает аналог.
Например, каждый год он заново делает пирожок с подсказками. "Одна мама как-то пронесла шпаргалку для своей дочки в пирожках. Вообще до того, как ввели ЕГЭ, родители очень часто помогали своим детям", — отметил Колотовкин.
Похожая ситуация была и со сторублевой купюрой. "Ребенок карандашом написал на ней исторические даты и положил на стол. Преподавателю пришлось просить убрать деньги, потому что забрать их он не мог", — рассказывает о казусе Иван.
Заново приходится делать и так называемые просвечивающие шпаргалки. "Это когда вы печатаете текст на белом листке бумаги, сверху приклеиваете скотч, складываете это в воду, после этого отдираете бумагу, и текст остается на скотче. И этот скотч можно приклеить на парту, бутылку с водой, стакан или что-то другое", — добавил он.
Гаджеты вместо бумаги
В последние два-три года, отмечает Иван, оригинальных шпаргалок стало меньше. Их практически вытеснили гаджеты: телефоны, "умные" часы, планшеты, микронаушники. "Раньше ночами сидели, чтобы написать шпаргалки, а сейчас достаточно скачать их из интернета. Сам процесс, когда ты пишешь шпаргалки, уходит в прошлое", — констатирует коллекционер.
Он признался, что и сам порой обращается к "умным" часам во время публичных выступлений. "Часы действительно помогают. Там можно разместить текст, при этом не будет создаваться впечатления, что вы читаете. Но, как ни странно, многие люди, особенно преподаватели, не предполагают, что такие новинки существуют", — отметил Иван.
Ставить крест на традиционных шпаргалках он все-таки не спешит, ведь довериться гаджету рискнет не каждый — тот же микронаушник может неожиданно повысить громкость или "зафонить".
Выставка плохому не научит
Все экспонаты хранятся у Ивана дома, а раз в год он выставляет их на площадке либо Уральского федерального, либо Гуманитарного университета в Екатеринбурге. В среде преподавателей выставки всегда вызывают споры, и в результате все делятся на два лагеря: сторонников и противников. Сам он в списывании ничего плохого не видит, хотя с недавних пор тоже преподает — архитектуру медиапроекта для магистрантов УрФУ.
"Шпаргалки для многих детей и взрослых — это страховка. Ты идешь на экзамен и не боишься, что его провалишь. Это снимает уровень депрессии и страха, — уверен Колотовкин. — Шпаргалки помогают нормально подготовиться к экзамену. Если вы готовите их сами, то вы знакомитесь с материалом, которым могли не интересоваться целый год".
То, что его коллекция послужит для кого-то примером, наш собеседник не опасается. "Не думаю, что выставка будет мастер-классом для преподавателей, как замечать эти шпаргалки, а для студентов и школьников — как их писать. Они и без выставки все прекрасно знают", — заключил коллекционер.
Ольга Кузьмина