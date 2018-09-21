Карты, деньги, пирожки. Как заядлый двоечник стал коллекционером шпаргалок

"Шпаргаломобиль", радиоуправляемый вертолет, пирожок с "секретом" и карандаш с выбитыми иголкой формулами — все это не перечень случайных предметов. Это шпаргалки из коллекции Ивана Колотовкина. В преддверии Дня коллекционера корреспондент ТАСС познакомилась с самыми необычными экспонатами и узнала, откуда взялось это увлечение.

В СССР шпаргалки были

По сведениям коллекционера, расцвет шпаргалок в нашей стране пришелся на советские годы. "Пытался узнать, были ли они в царской России, но так и не получил этому подтверждение. Но в СССР прекрасно знали, что такое шпаргалки", — добавляет Иван. Самая старая шпаргалка, которую ему доводилось держать в руках, была сделана в 1960-е годы. Сейчас она хранится в Музее истории Екатеринбурга. "Это очень маленькая книжечка, которая умещается в ладошку, и там от руки написан текст про "Войну и мир", — вспоминает собиратель.

Шпаргалки, пусть и не такие изощренные, постоянно использовал во время учебы и сам Иван. "Был заядлым двоечником", — вспоминает он свои школьные годы. В университете подсказки особенно выручали его на математике, которая давалась студенту-гуманитарию непросто. "Поэтому приходил со шпаргалками и не видел ничего в этом зазорного", — разводит руками Колотовкин.

Любовь к списыванию переросла в серьезное увлечение случайно, когда Иван занялся журналистикой и в 2008 году вместе с друзьями из газеты "Школьная жизнь" решил организовать выставку шпаргалок. "И так получилось, что журналисты эту выставку заметили и стали о ней рассказывать, а нас называть коллекционерами шпаргалок, хотя я даже не планировал, что буду их коллекционировать", — признался он.

Хранить нельзя выбросить

К той выставке парню удалось собрать около 50 экспонатов. Сегодня их в коллекции втрое больше. Трудно поверить, но стать шпаргалкой может и упаковка для таблеток, и кусок мела, и марлевая повязка. "Некоторые с помощью раскаленной иголки пишут формулы или иностранные слова на шоколаде. Физика, химия и иностранный язык отлично ложатся на шоколад", — улыбается Колотовкин.

"Отлично ложатся" шпаргалки и под нарощенными или накладными ногтями — под каждым, по словам Ивана, можно уместить ответы на два-три билета. На помощь может прийти и бейдж на резинке, спрятанный в рукаве. "Вытягиваете, списываете, а когда подходит преподаватель, отпускаете, и благодаря резинке бейдж прячется обратно в рукав", — поясняет Иван.