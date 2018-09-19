В Самарской области возобновили конкурс по отбору оператора по обращению с ТКО

САМАРА, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Самарской области в среду возобновили проведение открытого конкурса по отбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщается на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов.

Согласно размещенной на сайте документации, конкурс по отбору регионального оператора был объявлен 23 августа, а 24 августа проведение конкурса по неуказанной причине было приостановлено. Заявки на конкурс принимаются по 9 октября включительно. Соглашение с победителем конкурса будет заключено на девять лет, стоимость услуг не должна превысить 54,9 млрд рублей. Оператор должен приступить к выполнению обязанностей не позднее 1 января 2019 года.

Как сообщалось ранее, в сентябре 2016 года в Самарской области была утверждена территориальная схема обращения с отходами. В 2016-2017 гг. проводилась подготовка инфраструктуры региона к проведению конкурсного отбора по выбору регионального оператора. В частности, определены инвесторы и согласованы инвестиционные проекты строительства на территории области трех экотехнопарков (Тольяттинский, Красноярский, Волжский) общей мощностью свыше 900 тыс. тонн отходов в год, что составляет свыше 50% от общего количества образующихся отходов в Самарской области.

Ранее ТАСС в пресс-службе областного правительства сообщили, что планомерная реализация указанных проектов позволит к 2022 году обеспечить обработку 95% образующихся отходов на мусоросортировочных станциях. В настоящее время на мусоросортировочных станциях обрабатывается 36% отходов.