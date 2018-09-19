Электронную карту полей Татарстана создадут к весне 2019 года с помощью беспилотников

КАЗАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Татарстана планируют полностью завершить электронную паспортизацию полей с помощью беспилотников к весне 2019 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ильдус Габдрахманов.

Ранее сообщалось, что использование дронов - часть проекта по созданию геоинформационной системы агропромышленного комплекса республики, который ведомство реализует совместно с министерством информатизации и связи Татарстана. Планируется, что проект позволит повысить эффективность планирования и контроля этапов сельскохозяйственного производства.

"Мы практически завершили паспортизацию сельхозугодий по программе ГИС АПК, на 95%. Остались участки, где не определены собственники, где не востребованы земли. В зимний период по ним эту процедуру завершим", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Габдрахманова, создание такой паспортизации позволит аграриям точно следить за тем на каком поле, в каком году и какая культура росла, какая там была технология, какие средства защиты применялись. Кроме того, к системе ГИС АПК сейчас привязывается функция агроконтроля, которая покажет передвижение техники, сколько топлива ушло на ее работу, какие затраты проведены.

Помимо этого, в 2019 году в систему будет внедрена функция, позволяющая практически в режиме реального времени отследить себестоимость производства агрокультур.

"Обычно как происходит, год заканчивается, появляются годовые отчеты, тогда и выходит себестоимость, а здесь мы практически сразу ее получаем. Пока эта функция пилотная - но думаю, в 2019 году более масштабно будем вводить. Аграрии могут воспользоваться этим продуктом за вполне приемлемую цену", - уточнил он.

Под урожай 2018 года в Татарстане засеяно зерновых на площади 1,6 млн га.