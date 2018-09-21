Конкурсы на промысел на Амуре в 2019 году могут пройти досрочно

ХАБАРОВСК, 21 сентября. /ТАСС/. Конкурсы на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для организации любительского и спортивного рыболовства на Амуре могут провести досрочно в 2019 году.

"На следующий год очень много участков по Амуру, у которых истекает срок действия договоров. Они истекают летом ввиду того, что существует мораторий на проведение конкурсов, можно получить негативную реакцию <...> Если есть возможность, можно провести конкурсы досрочные в марте - апреле месяце, чтобы в период проведения следующей лососевой путины эти участки уже работали", - сказал в пятницу на совещании с руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым начальник Амурского филиала ФГБУ "Главрыбвод" Максим Коломоец.

Шестаков поддержал это предложение. "Хорошо, это надо тогда сделать, надо этим вопросом заняться", - сказал он.

Коломоец сообщил, что в Николаевском районе Хабаровского края всего один использующийся для промысла лососей участок для любительского и спортивного рыболовства, та же ситуация - в Комсомольском и Амурском районах.