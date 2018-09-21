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Более 315 тыс. жителей Чувашии получили господдержку на оплату ЖКУ в 2018 году

В этом году из бюджета республики на социальную поддержку по оплате ЖКУ планируется направить около 2 млрд рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 21 сентября. /ТАСС/. Более 315 тыс. жителей Чувашии получили свыше 1 млрд рублей на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в 2018 году. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе республиканского министерства труда и социальной защиты.

"Льготы по оплате ЖКУ, по оперативным данным, получили более 315 тыс. жителей республики на сумму более 1,043 млрд рублей", - сказал он.

По его словам, меры соцподдержки предоставляются гражданам, чьи расходы по ЖКУ превышают 22% от совокупного дохода семьи, федеральным льготникам, а также "сельским специалистам", педагогическим, медицинским и социальным работникам, работникам культуры и ветеринарной службы, гражданам, достигшим возраста 70 и 80 лет, ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, а также семьям, имеющим четырех и более детей.

В текущем году из бюджета республики на социальную поддержку по оплате ЖКУ планируется направить 1,9 млрд рублей, что больше объема расходов 2017 года на 26%. По итогам восьми месяцев прошлого года льготы по оплате ЖКХ получили более 300 тыс. жителей республики на сумму более 1 млрд рублей.

Теги
РоссияЧувашия
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