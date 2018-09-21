Глава Карелии призвал обеспечить нормативный запас топлива на котельных

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 сентября. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил обеспечить нормативный запас топлива на котельных. Об этом Парфенчиков сообщил на заседании регионального правительства, на котором обсуждалась подготовка отопительному сезону.

"Большое отставание в формировании нормативных запасов имеется почти по всем видам топлива: по углю недокомплект составляет 71%, по мазуту - 50%, по углу - 71%, по мазуту - 50%, по дровам - 62%, что недопустимо в условиях Карелии. Я сегодня дал ряд поручений, чтобы навести элементарный порядок", - сказал Парфенчиков.

При этом, отметил он, предприятия ЖКХ по состоянию на сентябрь имеют более высокий процент выполнения плана подготовки к зиме, чем за аналогичный показатель прошлого года. Как сказал министр строительства, ЖХХ и энергетики Карелии Олег Ермолаев, жилищный фонд республики готов к отопительному сезону на 96%, котельные - на 99%.

"На сегодняшний день только по торфу на 100% обеспечен нормативный запас. По другим видам ресурсов запас топлива позволит начать отопительный сезон. Одна из причин в том, что не все ресурсоснабжающие организации готовы принять в необходимом количестве на свои базы все виды топлива, поэтому созданы логистические системы, поставка топлива законтрактована", - пояснил министр.

Он отметил, министерство постоянно ведет мониторинг и контроль за запасами топлива. По словам Ермолаева, ресурсоснабжающие организации задолжали поставщикам топливно-энергетических ресурсов 260 млн рублей, что на 22% меньше предыдущее года. В тоже время, карельские потребители задолжали 3,6 млрд рублей, из которых 43% - долги населения.