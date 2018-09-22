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Ученики сгоревшей школы в Дагестане продолжат учебу в соседнем селе

Детей будут доставлять туда на автобусе

МАХАЧКАЛА, 22 сентября. /ТАСС/. Учащиеся сгоревшей школы в селе Миатли Кизилюртовского района Дагестана продолжат обучение в соседнем селе Новое Зубутли, расположенном в 5 км. Об этом сообщила журналистам пресс-служба регионального МЧС.

Ранее сообщалось, что в 23:54 мск 21 сентября поступила информация о том, что в населенном пункте Миатли Кизилюртовского района произошло возгорание в здании сельской средней школы.

"Начальник ГУ МЧС России по Дагестану Нариман Казимагамедов вместе с главой Кизилюртовского района Магомедом Шабановым осмотрели школу в соседнем населенном пункте Новое Зубутли, куда будут переведены ученики из сгоревшей школы для продолжения учебного процесса", - сказал представитель ведомства.

По его словам, даны соответствующие поручения по дооборудованию дополнительными местами классов и обеспечению необходимой пожарной безопасности. "Эта школа находится на удалении 5 км. Будет подвоз детей школьным автобусом", - сообщил представитель пресс-службы.

Он добавил, что 24 сентября планируется выезд руководства регионального МЧС и минобрнауки Дагестана в данную школу для проверки начала учебного процесса и принятия дополнительных решений при необходимости.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в результате пожара, который удалось полностью ликвидировать в 05:20 мск, здание школы сгорело. Площадь пожара составила 517 кв м. Пострадавших нет, причины пожара устанавливаются, отметили в ведомстве.

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