В Железноводске завершился XX Международный фестиваль воздухоплавания

Как рассказал президент Федерации воздухоплавателей Ставропольского края, организатор фестиваля Виталий Ненашев, за неделю полетов 20 пилотов выполнили 22 задания, по результатам которых определены призеры. В итоге второе место занял прошлогодний победитель фестиваля Михаил Летуновский (Москва), а третье - член Федерации Воздухоплавания Ставропольского края, кандидат технических наук Александр Вислогузов. Кубок Конюхова, достался Наилю Шахмиеву (Новосибирск), преодолевшему 4,5 тыс. км на пути к Кавминводам, а Кубок мэра Железноводска - Степану Гвоздеву.

"Приезжаю на этот фестиваль уже в четвертый раз - был на первом, и последние три года не пропускаю. Интересные места для полетов, у нас в Крыму тоже горы, но у вас очень красиво. Планирую приехать и на следующий год", - рассказал ТАСС Сергей Белорусов из Феодосии (Крым), получивший главный приз фестиваля - переходящий кубок "Икар" и "Перстень воздухоплавателя" из белого золота.

Максимальный результат в воздушной стрельбе из лазерных ружей - 63 попадания в цель за один полет, показала вице-чемпион России по воздухоплавательному спорту среди женщин Юлия Селезнева (Тула), ей вручен приз "Звезда биатлона". А победила в женском зачете и завоевала приз "Лучший женский экипаж" Мария Опарина. Сейчас она является президентом Федерации воздухоплавания России, а также генеральным директором компании "Русбал" - крупного производителя аэростатов. "Девушки вообще стреляли лучше, чем мужчины", - рассказал Ненашев.

Сам Ненашев уже совершил рекордные полеты в Антарктиде, только в этом году уже перелетел Эльбрус, Керченский пролив и Босфор, Уссурийский залив в Японском море. Он рекордсмен России по высотным полетам на аэростатах класса до 4 тыс. куб. м, с результатом 8,405 км. Сейчас он летает на самом большом в стране аэростате "Россия". "В фестивале этот аэростат не участвовал, поскольку отправлен в Иркутск, где в эти дни идет подготовка к новому рекорду - перелету озера Байкал", - рассказал он.

Волонтеры и "Железные семьи"

Международный детский центр "Артек" назначил специальный приз - путевку в самый известный юношеский лагерь страны, для лучшего волонтера фестиваля. За приз боролись 20 ребят в возрасте от 12 до 17 лет, которым повезло стать на весь фестивальный период полноценными членами команды лучших воздухоплавателей страны. А победителем стал студент из Железноводска Герман Ганженко. "Мы рады сотрудничеству с "Артеком", планируем его расширять", - сказал Ненашев.

Также по программе праздника, семь семей из Железноводска приняли участие в конкурсе "Железные семьи" и с честью прошли 10 непростых испытаний по бегу, гребле и другим спортивным дисциплинам. На закрытии фестиваля их торжественно посвятили в воздухоплаватели, и с праздника они все улетели на воздушных шарах.

А когда стемнело, на центральной площади парка развернулись разноцветные купола аэростатов. Завершили праздник "вальс воздушных шаров" и ночное свечение.

Гость из Польши Ежи Чернявски, один из тех, кто стоял у истоков российского воздухоплавания, когда в России еще не было ни одной школы, именно он обучал первых российских пилотов. "Ученик превосходит учителя…. Сейчас у вас воздухоплавание показывает даже большую активность, чем у нас в Польше", - сказал он.

О фестивале

ХХ Международный фестиваль тепловых аэростатов "Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России 2018" и IV Кубок по воздушному биатлону стартовали 16 сентября в Ессентуках. Всю неделю 20 экипажей из регионов России и Польши выполняли полеты, упражнения и соревновались в воздушном биатлоне из лазерных ружей в самых живописных местах курортного региона. Фестиваль был впервые проведен в 1999 году, в разные годы в нем участвовало до трех десятков команд из 28 стран.