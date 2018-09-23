Первую книгу об ингушских орнаментах выпустят весной 2019 года

МАГАС, 23 сентября. /ТАСС/. Научный труд о петроглифах, символах и орнаментах древних ингушей будет выпущен весной следующего года на русском и английском языках. Издание станет первым в своем роде, а реализуется проект на средства президентского гранта, сообщил ТАСС руководитель Историко-географического общества (ИГО) "Дзурздзуки" Анзор Дударов.

"Мы плотно работаем над книгой, и уже в марте-апреле мы ее выпустим на двух языках - русском и английском. Я не знаю пока, какой будет тираж, но мы уже работаем над тем, чтобы наша иллюстрированная книга попала в различные базы и библиотеки. Нам очень важно, чтобы заграничная аудитория, которая вообще не имеет отношения к Ингушетии, имела возможность соприкоснуться с культурой ингушей", - сказал Дударов.

Руководит проектом Танзила Дзаурова - сотрудница ИГО "Дзурздзуки", сбором материала, его структуризацией и расшифровкой она занимается более 15 лет. По ее словам, фундаментальный труд по ингушскому орнаменту ранее издавался.

"По петроглифам и орнаментам работа вовсю идет, мы находим новые орнаментированные фрагменты камней башенных замков. Есть, к примеру, барельефные рисунки на камнях, которые рассказывают, что ингуши верили, что человек может оборачиваться животным или насекомым, или, что, как и шумеры, наши предки воспринимали время иначе, даже сегодня в ингушском языке слово "прошлое" может означать будущее и наоборот. Все, что мы делаем, весь этот труд - для будущих поколений, для наших последователей", - рассказала ТАСС Дзаурова.

Проект "Орнамент - символ жизни" был представлен на конкурсе президентских грантов ИГО "Дзурдзуки" и выиграл почти 3,5 млн рублей.