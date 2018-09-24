Три подруги и одна Родина. 80 лет назад состоялся первый женский перелет на Дальний Восток

Кабина штурмана располагалась внизу носовой части самолета, там был лучший обзор земли при полете на высоте. Но при вынужденной посадке прямо в тайгу именно поэтому был высок риск, что штурманское место просто расплющит ударом о землю или разорвет встречными деревьями. Конструкция самолета, переделанного из боевого бомбардировщика, не позволяла штурману просто покинуть свою кабину и перебраться вглубь машины, подальше от носового отсека. И штурману Марине Расковой пришлось прыгать с парашютом, пока самолет окончательно не потерял высоту.

Неизвестно, говорил ли Сталин во сне Марины Расковой с характерным кавказским акцентом, зато нам точно известна дата этого сновидения. Та ночь на 5 октября 1938 года у болотистого берега речки Амгунь в Хабаровском крае была холодной и тревожной. Десять дней назад Марине пришлось с парашютом прыгать из самолета, снижавшегося над тайгой с абсолютно пустыми баками. Серебристая машина скользила в небе над Амуром, неизбежно теряя высоту. Позади был длившийся более суток уникальный беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток, но даже факт мирового рекорда не мог оживить моторы — 6450 км, пройденных в небесах от столицы до побережья Охотского моря, сожрали все топливо без остатка.

На десятые сутки одиночества в тайге ей приснился сон — странный, одновременно пугающий и дающий надежду. Позднее штурман рекордного перелета Марина Раскова так опишет свое необычное сновидение: "Будто бы бреду по тайге, и вдруг ко мне подходит Сталин и говорит: „Товарищ Раскова, где-то здесь в тайге стоит моя автомашина. Помогите мне найти ее!“ Сталин берет меня за руку, и мы с ним вместе быстро продвигаемся по тайге. Иногда мне мерещатся между деревьями синие отблески, мне кажется, это машина товарища Сталина, я веду его туда. Но там никакой машины не оказывается. Сталин идет и шутит: „Вот так штурман, не может найти машину в тайге. Какой же вы штурман?“ Мне очень стыдно. На пути попадается каменистая сопка, я хочу помочь товарищу Сталину взобраться на нее, но он отказывается от моей помощи. „Не беспокойтесь, я вырос в горах. А вот что вы мою машину найти не можете — это очень плохо…“"

На борту в те минуты оставались командир экипажа Валентина Гризодубова и второй пилот Полина Осипенко. Им предстояло сажать самолет с личным именем "Родина" прямо в чащу амурской тайги…

Спустя десять суток таежного одиночества штурман Раскова могла лишь догадываться о судьбе оставшихся в самолете подруг. Парашют, запутавшийся в ветвях деревьев, удачно приземлил ее посреди тайги 25 сентября 1938 года примерно в 6 часов вечера по местному времени. Через несколько минут она услышала далекие выстрелы. Марина решила — это стреляют успешно посадившие свой самолет Валентина и Полина, чтобы дать ей хотя бы такой ориентир для поиска. Но эхо, метавшееся среди таежных сопок, обмануло: Марина, пошедшая, как ей казалось, в направлении выстрелов, так и не нашла ни подруг, ни самолет.

Спустя десять суток посреди девственно-безлюдной тайги, с четырьмя последними патронами, можно было уже гадать не только о судьбе подруг, но и о своей собственной… Фантасмагорический сон со Сталиным, вероятно, был сигналом подкрадывавшегося отчаяния. Впрочем, Марина дважды видела в небе самолеты — их, трех подруг, экипаж серебристой "Родины", явно искали. Это вселяло надежду.

"Поздравляю! Наш полет на Дальний Восток разрешен…"

Сталин посреди амурской тайги приснился Марине Расковой не случайно. Их перелет готовился при деятельном участии и внимании высших властей.

Те годы вообще были временем повышенного внимания к авиации и воздушным рекордам. Выше, дальше, быстрее — 80 лет назад отечественная авиация жила по этому принципу. Благо, плоды индустриализации позволяли разрабатывать и строить все более совершенные самолеты.

Летом 1938 года готовился первый в мире беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток. Летели мужчины, пилот Владимир Коккинаки и штурман Александр Бряндинский. Утром 28 июня 1938 года стартовавшие с окраины Москвы летчики успешно приземлятся на военном аэродроме Спасск-Дальний под Владивостоком.

Этот перелет хотя и был уникальным — никто ранее не летал без посадки от столицы страны до столицы Приморья, — но уже не являлся мировым рекордом в плане дальности перелета. Годом ранее советские летчики во главе с Михаилом Громовым совершили рекордный, на то время самый продолжительный в истории человечества беспосадочный перелет из Москвы через Северный полюс в американскую Калифорнию. Такой перелет был на 3 тыс. км дальше, чем маршрут из Москвы к столице Приморья.

Однако власти СССР решили не оставлять Дальний Восток без собственного мирового рекорда. Решено было вслед за летчиками-мужчинами отправить в полет чисто женский экипаж. На такие расстояния без посадки никто из женщин всего мира еще не летал. Годом ранее нечто подобное пыталась совершить знаменитая американская летчица Амелия Эрхарт — летом 1937 года она планировала пересечь на самолете Тихий океан.

Полет американской авиатриссы, как по-старомодному иногда называли женщин-пилотов, готовился также при активной поддержке властей. Летчице содействовал сам президент США Франклин Рузвельт. Однако самолет Амелии Эрхарт, вылетевший от Новой Гвинеи к берегам Америки, пропал где-то в центре Тихого океана. Все рекордные перелеты в ту эпоху были весьма рискованны и порою смертельно опасны.

В СССР к тому времени были свои опытные летчицы. Валентина Гризодубова, которой в 1938 году исполнялось 29 лет, имела за плечами уже пять мировых рекордов в женской авиации.